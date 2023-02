Kommunalwahlen Online-Wahlhilfe Smartvote soll neu auch in Brugg zum Einsatz kommen – aber nicht für den Stadtrat Um der Wählerschaft schnell einen Überblick über die Kandidierenden für politische Ämter zu geben, setzen Kantone und Gemeinden auch auf kurze und längere Fragebogen zu verschiedensten Themen.

Der Smartvote-Spider zeigt das eigene Profil und/oder das der Kandidierenden. Symbolbild: Florian Pfister

Am Wochenende haben in den Kantonen Zürich und Basel-Landschaft Regierungsrats- und Parlamentswahlen stattgefunden. In der Stadt Arbon TG sind am 12. März Stadtrats- und Stadtparlamentswahlen. Für alle Urnengänge steht den Stimmberechtigten die Online-Wahlhilfe Smartvote zur Verfügung. Bei den nächsten Kommunalwahlen soll dieses Werkzeug auch in Brugg zum Einsatz kommen. So will es der Einwohnerrat.

Für die Kandidierenden ist die Teilnahme freiwillig. In der Stadt Arbon, die einwohnermässig mit Brugg vergleichbar ist, machen 7 von 8 Stadtratskandidierenden mit und 81 von 101 Kandidierenden für das Parlament.

Interessierte können mit vielen oder wenigen Fragen zu verschiedenen Themen – darunter einige mit Lokalbezug – prüfen, wie gross die Übereinstimmung mit den Kandidierenden ist.

Kollegialitätsprinzip wird gefährdet

Die Stadt Brugg wurde bereits 2020 von Smartvote kontaktiert, lehnte die Offerte jedoch ab. Dies veranlasste Mitte-Einwohnerrätin Barbara Geissmann Anfang 2022 zu einer Kleinen Anfrage beim Stadtrat.

Barbara Geissmann ist in Brugg Einwohnerrätin und Präsidentin der Mitte-Fraktion. zvg

Die schriftliche Antwort des Stadtrats wurde Ende 2022 publiziert. Darin schreibt er, dass er dem Einsatz von Smartvote für die nächsten Einwohnerratswahlen 2025 grundsätzlich offen gegenüberstehe. Kritisch sieht der Stadtrat jedoch den Einsatz eines entsprechenden Instruments bei der Wahl der Exekutive, «da die Offenlegung persönlicher Äusserungen der Kandidatinnen und Kandidaten zu Konflikten mit dem Kollegialitätsprinzip führen kann».

Die Smartvote-Offerte abgelehnt hatte der Stadtrat, weil ihm kein Bedürfnis bewusst war. Er sei davon ausgegangen, «dass sich in einer Stadt von der Grösse Bruggs Stimmberechtigte und Kandidierende kennen, beziehungsweise den Wählerinnen und Wählern mit Websites, Beiträgen in Printmedien oder Social-Media-Kanälen, Wahlveranstaltungen usw. genügend Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um sich über die für ein Amt Kandidierenden und ihre Haltung zu informieren».

Entscheidend ist, wie gefragt wird

Damit der Stadtrat eingeladen wird, den Betrag für Smartvote von gegen 10'000 Franken ins Budget 2025 einzustellen, wurde ein Postulat angeregt. In dieser Form war das Begehren von Geissmann bereits für die Einwohnerratssitzung von Ende Oktober 2022 traktandiert worden.

Die Postulantin sprach damals von einem ersten Versuch. Titus Meier (FDP) gab zu bedenken, dass es eine Rolle spiele, ob gefragt werde: Soll der Schöneggpark umgebaut werden? Oder: Sollen die Parkplätze im Schöneggpark verschwinden? Der Fragebogen wird von Smartvote zusammen mit der Gemeinde entwickelt.