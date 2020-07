Komitee reicht dreiseitigen Fragebogen ein: Brugger Schulpflege soll Stellung zur umstrittenen Wahl von Geri Müller nehmen

Das Komitee «Schulleiterwahl überprüfen!» bleibt hartnäckig. Kürzlich schickten die Co-Präsidenten Peter Haudenschild und Miro Barp der Schulpflege einen umfassenden Fragebogen zur Wahl von Geri Müller als Schulleiter des Schulhauses Bodenacker in Brugg in einem 43-Prozent-Pensum. Auf gut drei A-4-Seiten listen sie die Fragen auf. Sie betreffen unter anderem den Lohn (Lohnstufe, lohnbestimmendes Alter, Lohnanstieg), die Lehrberechtigung (Diplome, Unterrichtserfahrung), andere Bewerber, die Schulleiterausbildung, die berufsbegleitende Ausbildung oder auch die Akzeptanz von Geri Müller in der Bevölkerung.

Bezüglich Schulleiterausbildung will das Komitee wissen, wie viele Tage bezahlt erfolgen und wie viele unbezahlt. Oder auch, wie die allfällige Rückzahlungsklausel aussieht einerseits für die Kursgebühr und andererseits für den bezahlten Lohn während den Ausbildungstagen.