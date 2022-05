Königsfelden 15 Kunstschaffende und ein geschichtsträchtiger Dachstock: Dieses Festival ist ein Gesamtkunstwerk Das erste «ARTist – Art Festival« präsentierte in Königsfelden eine Vielfalt an Bildern, Fotografien und Objekten. Kunstschaffende und Besuchende waren gleichermassen begeistert von der neu geschaffenen Plattform.

Das erste «ARTist – Art Festival» präsentierte in Königsfelden eine Vielfalt an Bildern, Fotografien und Objekten. Ina Wiedenmann

Wer am Wochenende in der Klosterscheune Vindonissa die Treppe hochstieg, konnte in eine Kunstwelt der besonderen Art eintauchen. 15 Kunstschaffende präsentierten in dem geschichtsträchtigen, lichtdurchfluteten Raum ihre faszinierenden Werke und zogen zahlreiche Besucherinnen und Besucher in ihren Bann.

Im ersten Moment kann man sich kaum sattsehen und spürt: Das kulturelle Leben pulsiert wieder. Auf der einen Seite weisse Ballons auf unterschiedlichen Ebenen, auf der anderen schwarze Schwalben auf Japanpapier in luftiger Höhe.

Die Ballon-Installation war nur eines der Highlights der Ausstellung. Ina Wiedenmann

Auf Augenhöhe ist ein Reh zu sehen, auf Säulen stehen spannende Objekte und überall buhlen eindrucksvolle Bilder und Fotografien um Aufmerksamkeit. Die Mischung der Kunst macht das erste ARTist – Art Festival, das von Jana Schafroth, Nik Përgjokaj und Michael Roggli initiiert wurde, zu etwas Besonderem

Organisierende sind überwältigt von den Reaktionen

Schafroth und Përgjokaj zeigen sich überwältigt von den Reaktionen der zahlreichen Besucherinnen und Besucher. Nik Përgjokaj betont, dass dieses Art Festival ein künstlerisches Gesamtwerk ist und sagt:

«Wenn man gemeinsam etwas macht, dann entsteht etwas Grösseres.»

Objekte, Bilder und Fotografien buhlten um die Aufmerksamkeit in der hellen Klosterscheune Vindonissa. Ina Wiedenmann

Hier finden sowohl Künstlerinnen und Künstler, als auch Gäste ausreichend Gelegenheit zum Austausch. Das Logo von ARTist, entwickelt von Nik Përgjokaj, ist ein Schriftzug in den Farben Schwarz-Gold; ein Rahmen umgibt ihn, der offen ist für künstlerische Ideen.

Für so manchen Kunstschaffenden war es im Vorfeld herausfordernd, dass keine Nägel in das historische Gebäude gehauen werden durften. Viele wurden kreativ und konstruierten Aufhängevorrichtungen aus Metall oder Holz, verwendeten durchsichtige Nylonfäden und schleppten Gestelle an, um ihre Kunstwerke ins rechte Licht zu rücken.

Mitorganisatorin Jana Schafroth im Gespräch mit einem Besucher. Ina Wiedenmann

Besuchende kommen von weit her und staunen über die Kunst

An der Ausstellung ist auch Hubert Joller aus Luzern mit seiner Frau anzutreffen. Er geht von Künstlerin zu Künstler und lässt die Exponate auf sich wirken. Er betont, dass er kein Kunstkenner ist, aber die aussergewöhnliche Mischung der ausstellenden Kunstschaffenden geniesst.

Besucher Hubert Joller aus Luzern ist begeistert von der ausgestellten Kunst. Ina Wiedenmann

Er ist hier, weil eine Kollegin, Yvonne Berger, Objekte aus Ton ausstellt. Joller schätzt es, dass die Ausstellung nicht überladen ist, um jedem Exponat genügend Aufmerksamkeit zu schenken und mit den Kunstschaffenden darüber reden zu können. Strahlend sagt er:

«Die Ballons und die Vögel wirken in der hohen Scheune besonders gut.»

Die bewegte Installation von Michael Roggli beeindruckt ihn, weil er beruflich selbst mit Steuerungstechnik zu tun hat. Er findet es schön, dass mit Hilfe dieser Technik Kunst entsteht.

Die älteste der Ausstellenden ist 79 Jahre alt

Ursula Baumberger aus Umiken ist mit 79 Jahren die Älteste unter den Kunstschaffenden des Festivals. Ihre weissen Relief-Bilder aus Karton strahlen Ruhe aus. Sie erzählt: «Als junge Frau habe ich die Kunstgewerbeschule in Zürich besucht. Dort habe ich das Handwerk fürs Gestalterische gelernt.» Weiter sagt sie:

«Ich habe einfach Freude am Kunstschaffen, und solange ich Ideen habe, mache ich weiter.»

Baumberger verrät, wie sie bei ihrer Arbeit vorgeht. Mit einem Messer schneidet sie mitten in ihren Werkstoff, Karton. Es entsteht ein Riss. Diesen drückt sie auf einer Seite vorsichtig in die Höhe und schafft dadurch Tiefe. Dann umspannt sie das Ganze mit einem Leintuch.

Ursula Baumberger zeigt ihre Reliefkunst aus Karton. Ina Wiedenmann

Die Besucherinnen und Besucher tauchen auf dieser Ausstellung nicht nur auf, sondern ein in Formen, Farben, Materialien, Geschichten, Ideen und Konzepte – in die Kunstwelt eines jeden Einzelnen.