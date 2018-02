Knapp am Sieg vorbeigeschrammt

«Ein harter Brocken ist auch der rund 100 Kilogramm schwere ägyptische Elitewettkämpfer Darwish Ramadan (30), der aktuell zu den zehn besten Judowettkämpfern der Welt gehört», betont Grossklau. Ramadan ist festes Mitglied des NLA-Kaders von Morges. «Es erstaunt, dass Morges ihn für den ersten Mannschaftswettkampf aufstellen konnte, da zeitgleich zahlreiche internationale Turniere am Wochenende liefen.»

Mit 15 Jahren bereits im NLA-Team

Die Brugger mussten deswegen gleich auf mehrere Punktegaranten verzichten. «Mein Bruder Ciril war beispielsweise in Paris und Ramon Pinto in Portugal», so Grossklau. Zudem fielen vier Spitzenwettkämpfer verletzungsbedingt aus. «Drei davon sind am Knie verletzt. Meniskusschäden und Bänderrisse. Der Vierte zog sich Verletzungen an der Hand zu», erklärte Grossklau. Gekämpft wurde in den sieben üblichen Erwachsenengewichtskategorien. Diese beginnen bei der Kategorie «Bis 60 kg» und enden bei der Kategorie «+100 kg».

Am Ende des Wettkampfes stellte NLA-Coach Martin Nietlispach offiziell seinen neusten NLA-Wettkämpfer dem Publikum vor: Den erst fünfzehnjährigen Jérôme Amsler, der beim ersten Heimkampf gleich selber die Kampffläche betrat. «Trotz zwei Niederlagen hat sich Amsler gut gemausert. Er wiegt aktuell 53 Kilogramm und musste in der Kategorie «-60 kg» antreten. Sein deutlich schwerer Kontrahent war zudem älter und erfahrener. Amslers Potential ist jedoch riesig», ist sich Nietlispach sicher.

Bereits 2017 holte Nietlispach acht Nachwuchswettkämpfer ins NLA-Team. Der Generationenwechsel ist eine Herausforderung, bietet jedoch auch die Chance ein neues, dynamisches und schlagkräftiges Team zu formen, das in Zukunft erneut an den jahrelangen Erfolg der Brugger anknüpfen kann. Zehn Jahre in Folge holten die Brugger den Schweizermannschaftsmeistertitel. Letztes Jahr wurden sie erstmals dritter.

In der Pause zwischen Hin- und Rückrunde erfolgte eine feierliche Checkübergabe durch Rolf Wolfensberger, Regionenleiter Brugg der Neuen Aargauer Bank. Dieser überreichte dem JJJCB im Namen der NAB einen Check in der Höhe von 3000 Franken.

Ein massgeblicher Teil davon wird voraussichtlich in die Jugendförderung des Clubs fliessen. «Wir sind stolz darauf, guten Nachwuchs aus unseren eigenen Reihen aufgebaut zu haben. Viele NLA-Wettkämpfer haben bei uns als Kinder angefangen und sich kontinuierlich weiterentwickelt», betont Nachwuchscoach Gabriel Grossklau.

Adam Batsiev überzeugte

Ein Kämpfer der besonders hervorstach, war der erst 17-jährige Brugger Judoka Adam Batsiev. Dieser konnte sich mit drei hervorragenden Würfen gegen den amtierenden Eliteschweizermeister Simon Rosset durchsetzen. Batsiev gewann sowohl die Hin- als auch die Rückrunde. «Er überzeugte mit blitzschnellen Reaktionen und zeigte dem Publikum attraktives und offensives Judo», lobt NLA-Coach Nietlispach.