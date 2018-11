In der Kirchenpflege der ref. Kirchgemeinde Thalheim nehmen folgende Personen Einsitz: Heinz Joho (bisher), Thomas Wernli (bisher), Karin Bochsler (neu), Alex Fischer (neu), Isabelle Venema (neu). Neu als Präsidentin – als Ersatz für die zurücktretende Silvia Schneider-Roth – wurde Isabelle Venema gewählt. Wiedergewählt wurde zudem Pfarrer Stefan Huber (mit Wohnsitzpflicht). Als Vertreter in der Synode wurde Roland Frauchiger in seinem Amt bestätigt. Er ist auch Gemeindeammann des Dorfs. (jam)