Die Schülerzahlen steigen, der Platz wird knapp, Handlungsbedarf besteht. «Es muss etwas gehen», sagte denn auch Peter Gut, Gemeinderat in Villigen. Die Entwicklung der Gemeinde, fügte er an, sei grundsätzlich eine gefreute Sache. Es sei nun der Entscheid zu fällen, wo die Kinder in Zukunft die Schule besuchen.

Eine Arbeitsgruppe wurde ins Leben gerufen, die Situation analysiert. Am Dienstagabend sind in der Trotte unter dem Titel «Orientierung Schulraumplanung 2018» die beiden Konzepte vorgestellt worden. Rund 50 Interessierte liessen sich in etwas mehr als anderthalb Stunden ins Bild setzen. Neben Gemeinderat Gut anwesend waren als Vertreter der Arbeitsgruppe: Olivier Moser, Vizeammann; Isabelle Keller, Präsidentin Schulpflege; Koni Burger, Schulleiter; André Jacquat, Architekt.

Die Aufgaben nehmen zu

Gut zeigte auf, warum das heutige Raumangebot ausgeschöpft wird. Einerseits wird die 6. Klasse seit Sommer 2014 in Villigen geführt, andererseits bringen geburtenstarke Jahrgänge neue Herausforderungen. Weiter erwähnte der Gemeinderat die rege Bautätigkeit sowie die Angebote wie Spezial- und Stützunterricht, Randstundenbetreuung, Aufgabenhilfe oder Tagesstrukturen.

Schulleiter Burger ging auf die Zahlen ein. Im Schuljahr 2017/18 besuchen voraussichtlich insgesamt 46 Mädchen und Buben die beiden Kindergarten-Abteilungen, im Schuljahr 2018/19 können es sogar 51 Kinder sein. In der Primarschule wird die Grenze von 26 Schülern pro Abteilung ebenfalls überschritten. Kurz: Es seien die Weichen zu stellen für einen optimalen Schulbetrieb, hielt Burger fest.

Folgende Varianten hat die Arbeitsgruppe geprüft: Bau von neuem Schulraum; Nutzung von vorhandenem Raum; Auslagerung von Klassen in Nachbargemeinden. Letzteres, stellte sich laut Gemeinderat Gut heraus, komme nicht infrage.