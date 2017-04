Hochbetrieb herrscht an diesem Morgen in den Frühlingsferien in der Birrer Mehrzweckhalle: Buben und Mädchen erhalten ihren Juventus-Sportsack mit Shirt, kurzen Hosen und Stulpen – natürlich in schwarz-weiss, den Vereinsfarben des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin.

Die Kinder werden je nach Jahrgang in die Gruppen «Lichtsteiner», «Khedira» oder «Marchisio» aufgeteilt und warten, bis die offizielle Begrüssung durch FC-Birr-Präsident Giovanni Carta und Junioren-Obmann Luca Federico beginnt.

Dies ist auch der Zeitpunkt für die Eltern, sich von ihren Sprösslingen zu verabschieden, denn ab jetzt übernehmen die vier Turiner Trainer Miha Rojina, Astorino Eugenio, Andrea Bisceglia und Davide La Pira sowie die acht Birrer Trainer das Zepter. Zwischen 6 und 15 Jahre alt sind die 122 teilnehmenden Kinder des Camps. 17 Mädchen werden bis Samstag in der separaten Mädchengruppe geschult, 6 Mädchen ab 9 Jahren dribbeln und passen mit den Jungs um die Wette. Rund die Hälfte der Kinder gehören dem FC Birr an, der Rest kommt aus dem ganzen Kanton.