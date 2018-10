Zufrieden, dass diesem Leitsatz nachgelebt wird, zeigte sich Paul Bitschnau (SP). Gewinn und Schuldenabbau seien wunderbare Stichworte, stellte er fest. Die Wachstumsstrategie der Gemeinde aber, fügte Bitschnau an, habe zwei Gesichter: nicht nur der Steuerertrag steige, sondern auch Aufwand.

Toni Burger (CVP) erwähnte ebenfalls – das sei im Gegensatz zum positiven Ergebnis weniger erfreulich – die höheren Pflichtausgaben. Er erwartet, dass der Gemeinderat diese Entwicklung wachsam im Auge behält und das Notwendige vom Wünschenswerten trennt.

Lob von verschiedener Seite

Kurz und lobend über das Budget äusserten sich Philipp Ammon (SVP) und Stefan Fehlmann (EVP). Letzterer brauchte die Ausdrücke hohe Qualität, nachvollziehbar, realistisch, detailliert und aussagekräftig.

Von einem sehr guten Eindruck sprach ebenfalls Philipp Umbricht (FDP). Es sei zurückhaltend budgetiert worden, die Erwartungen würden erfüllt. Umbricht betonte, dass positive Abschlüsse nötig sind, um anstehende, grosse Vorhaben wie den Neubau der Schulanlage Dohlenzelg stemmen zu können. Die finanziellen Zukunftsaussichten seien nicht schwarz, sondern – mit dem dem prognostizierten Schuldenanstieg – rot. Alle müssten sich zusammenraufen, um die Herausforderungen meistern zu können, alle müssten am gleichen Strick in die gleiche Richtung ziehen, «sonst geht es nicht». Die FDP wolle weder einen politischen noch einen finanziellen Scherbenhaufen und sei deshalb bereit, «am einen oder anderen Ort über den eigenen Schatten zu springen».

FDP-Anträge abgelehnt

Im Namen der Fraktion stellte Umbricht in der Detailberatung drei Anträge. Er forderte, der Budgetkredit von 84'000 Franken für den Ersatz von Tischen und Stühlen in der Mehrzweckhalle sei zu streichen, die Anschaffung auf später zu verschieben. Weiter wehrte er sich gegen den Kauf einer Kamera für 45'000 Franken zur Überwachung des Verkehrs sowie gegen den im Budget eingestellten Betrag für die dadurch generierten Bussen in der Höhe von 30'000 Franken. Ein solches System sei mit einem erheblichen administrativen Aufwand verbunden und für den angestrebten Zweck nicht geeignet, hielt Umbricht fest. Alle drei Anträge wurden in der Folge allerdings abgelehnt.

Die 36 anwesenden Einwohnerräte – von insgesamt 40 – haben das Budget 2019 mit einem unveränderten Steuerfuss von 115 Prozent schliesslich ohne Gegenstimme angenommen.