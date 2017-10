Paul Brünisholz war der erste Brugger, der im Frühling dieses Jahres auf der Online-Plattform petitio.ch erfolgreich eine begründete Petition lanciert hatte. Er sammelte Unterschriften für die Aufhebung des Fahrverbots auf der Habsburgerstrasse im Westquartier. Innert 30 Tagen konnte Brünisholz 262 Unterstützer für sein Anliegen finden.

In einer Stadt wie Brugg sind 200 Unterschriften nötig, damit die für die neue Plattform zuständigen AZ Medien der zuständigen Gemeinde einen Brief schicken und um eine Antwort bitten, die dann an gleicher Stelle veröffentlicht wird. Zwar ist die angesprochene Institution oder Behörde nicht zu einer Antwort verpflichtet, jedoch erfolgt eine solche in den allermeisten Fällen.

«Ich wartete gespannt auf die Antwort aus den Amtsstuben», sagt Paul Brünisholz nun. Doch die Behörden schwiegen. «Eigentlich habe ich aus Erfahrungen anderer Anfragesteller nichts anderes erwartet», räumt der Petitionär ein.

Die gleiche Erfahrung machte Janine Iten aus Brugg. Sie lancierte im April eine Petition unter dem Titel «Zusätzliches Busangebot nach 22 Uhr nach Brugg Bodenacker gewünscht». Ihr Anliegen fand 246 Unterstützer. Ebenfalls genug, um der Stadt Brugg einen Brief zu schicken und um Antwort zu bitten.

Was ist mit den Briefen passiert?

In diesem Fall passierte ebenfalls während Monaten nichts. «Eine Antwort wäre eine Antwort, auch wenn diese abschlägig wäre; aus diesem und jenem Grunde können wir Ihrer Eingabe nicht Folge leisten zum Beispiel. Das würde und müsste ich akzeptieren», sagt Paul Brünisholz.

Janine Iten ergänzt: «Leider habe ich auch nie eine Antwort bekommen.» Ein Bekannter habe ihr gesagt, sie müsste die Petition eventuell beim Einwohnerrat platzieren oder eine Partei finden, die die Ansichten vertrete. Da sie politisch nicht aktiv ist, stehe sie hier ein bisschen an.

Insgesamt haben also über 500 Personen in Brugg eine Petition unterzeichnet. Die beiden Petitionäre haben sich exponiert und die Stadt geht nicht darauf ein. Warum ist das so? Die AZ fragte bei Stadtammann Daniel Moser nach, ob er die beiden Briefe nie gesehen habe und warum sie nicht beantwortet wurden.

Am Rande der vorletzten Einwohnerratssitzung versicherte er der AZ, diese Fragen zu beantworten. Das ging aber offenbar vergessen, der Stadtammann verreiste in die Ferien und die AZ hakte innert vier Wochen zweimal nach. Dazwischen fand der erste Wahlgang für die Stadtammann-Wahl statt. In diesem Kontext änderte der Stadtammann plötzlich seine Meinung und verweigerte der Schreibenden die versprochene Antwort in mündlicher oder schriftlicher Form.

Hofft auf Neuanfang ab 2018

«Als Optimist hoffe ich auf einen Neuanfang durch die Wahl des Stadtammanns in Brugg und die Ansage der Kandidaten, die Verwaltung zu reformieren, umzustrukturieren und die Kommunikation zu verbessern», fährt Petitionär Paul Brünisholz fort.

Dem neuen Stadtammann – er oder sie – wünsche er Stehvermögen bei der Umstrukturierung der Verwaltung und ein offenes Ohr für die Anliegen der einfachen Bürger von Brugg.

Im Zusammenhang mit seiner Petition seien über 250 Bürger, mehrheitlich aus dem Westquartier, wo die Einführung von Tempo 30 diskutiert wird, enttäuscht über die noch amtierende Exekutive.