«Er kommt zu spät – er hatte einen Unfall, ich spüre es – er ist irgendwo zwischen Chianti und Valpolicella verschollen»: Opernhausdirektor Saunders (Erwin Britschgi) ist verzweifelt. Tito Merelli, «Lo Stupendo», der weltberühmte Startenor, lässt auf sich warten. Dabei steht die Aufführung von Verdis «Othello» an. Auch Saunders Tochter Maggie (Janine Hauser) fiebert «Lo Stupendo» entgegen. Sie will dem «Frauenflüsterer» Auge in Auge gegenüberstehen. Sehr zum Verdruss ihres Freundes Max (Joel Dätwyler), der rechten Hand von Direktor Saunders. Aber bei Maggie hat es in Sachen Max eben «noch nicht ‹Wow› gemacht».

Plötzlich taucht Merelli (Peter Steiner) auf, samt seiner rasanten Gattin Maria (Elke Delimar). Aber singen will er nicht. «Ich habe einen Vertrag», tobt Saunders. «Ich habe Blähungen», kontert Merelli und zieht sich mit Gattin zurück. Doch die ist plötzlich weg und «Lo Stupendo» tot. Mausetot. Dabei wollte ihm das Zimmermädchen Franziska (Marisa Zehnder) doch so gerne die Unterhosen herauslegen. Was jetzt? Max hat eine Idee.