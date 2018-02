Die 19-jährige Maya Schärer hat sich am Wochenende die Silbermedaille an der Junioren-Europameisterschaft in Sotschi (Russland) in der Kategorie U21 -55 kg geholt. Die Mörikerin, die dem Karate Do Brugg angehört, unterlag erst im Finale der Estin. Schärer gelangte ohne Gegentreffer in den Final. Dielza Ulluri und Silvia Hirt vom Karate Do Brugg konnten ebenfalls um Edelmetall kämpfen. Sie unterlagen aber im kleinen Finale knapp und belegten beide den 5. Schlussrang.