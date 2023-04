Karate Schinznach feiert seine Europameisterin: Elena Quirici erhält nach Sieg besonderen Empfang Im spanischen Guadalajara holte die Karateka im März die Goldmedaille. Dies wollte auch ihre Wohngemeinde im Schenkenbergertal belohnen.

Am 5. April hat die Gemeinde Schinznach einen Empfang für die siegreiche Karateka veranstaltet. Von links: Ruedi Amsler von der Samuel Amsler AG, Martin Obrist von der Amsler & Frey AG, Coach Raul Cuerva Mora, Athletin Elena Quirici, Ammann Peter Zimmermann, Vizeammann Stephan Burkart und Gemeinderat Kurt Eggenberger. zvg

Für Elena Quirici ist es der erste grosse Titel seit fünf Jahren. An den Europameisterschaften (EM) in Spanien konnte sich die Schinznacherin ganz an die Spitze setzen. Am Mittwoch hat ihre Wohngemeinde der 29-jährigen Karateka an einem kleinen Empfang zu ihrem vierten EM-Titel gratuliert. Vizeammann Stephan Burkart sagt: «Wir sind stolz, eine so erfolgreiche Sportlerin und ein grosses Vorbild für unsere Jugend in unserem Dorf zu haben.»

Zum Anlass am 5. April geladen hatte der Gemeinderat aber nicht nur Quirici und ihren Coach, sondern auch zwei Schinznacher Sponsoren: die Samuel Amsler AG und Amsler & Frey AG.

Quirici gab am Empfang Einblick darin, wie sie sich auf Wettkämpfe vorbereitet und in ihr mentales Training. Dieses, darunter auch Atemübungen, würden zu ihrem täglichen Training gehören, ebenso wie ein 45-minütiges Aufwärmen. Burkart fügt an:

«Man hat beim Gespräch gemerkt, dass sie immer noch das Feuer hat für ihre Sportart und dies, zusammen mit einem Topteam, sicher ein wichtiger Punkt ihres Erfolges ist.»

Zudem sei auch der Start der eigenen Karateschule der 29-Jährigen Thema gewesen. Dieser habe sich sehr erfolgreich gestaltet.

Bald folgen für Elena Quirici die nächsten Turniere – beispielsweise die Weltmeisterschaft im Oktober. Dafür gab Schinznach der Sportlerin noch etwas mit auf den Weg: Mit einem Blumenstrauss und einem kleinen finanziellen Beitrag an «ihre grösstenteils selber zu tragenden Kosten» habe man Quirici verabschiedet.