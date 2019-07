Vom Motto «Verfärbt» des bevorstehenden Brugger Stadtfests haben sich Jungwacht und Blauring Windisch so richtig inspirieren lassen.

Am Grossanlass an den beiden Wochenenden Ende August werden sie mit einer «farbfabrik» vertreten sein, einer zweistöckigen Holzkonstruktion an prominenter Lage an der Hauptstrasse beim Eisi-Platz.

Die Beiz soll ein gemütlicher Treffpunkt werden für alle Stadtfest-Besucher, unter ihnen sicher auch viele aktive und ehemalige Leiterinnen und Leiter von den befreundeten Scharen. Bei solchen Wiedersehen herrsche erfahrungsgemäss eine super Stimmung und es entstehen interessante Gespräche, sagen der 22-jährige Andrin Zumsteg und sein drei Jahre älterer Bruder Jonin Zumsteg vom OK.

Ebenfalls soll mit dem bunten Auftritt – selbstverständlich – beste Werbung gemacht werden in eigener Sache. Finanziell sei es das Ziel, mit einer schwarzen Null abzuschliessen.