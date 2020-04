Jungunternehmer planen ein Kompetenzzentrum für Gesundheit

Timon Baumgartner ist Personal Trainer und Sportwissenschafter. In diesen Wochen schliesst der Brugger sein Masterstudium an der Universität Basel ab – und hat bereits neue Ziele. Er will sich nicht nur zusätzlich zum Ernährungsdiagnostiker weiterbilden.

Mit seiner TBTraining GmbH plant er zusammen mit seiner Partnerin Tanja Stähli an der Zimmermannstrasse 11 ein Kompetenzzentrum für Gesundheit. Dieses Projekt liege ihnen sehr am Herzen, stellt Baumgartner fest. Kernelemente seien Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit. Die Absicht sei es, die Lebensqualität der Kunden Schritt für Schritt zu erhöhen.

Der sportbegeisterte 27-Jährige liebt es seit jeher, sich mit den Themen Bewegung und Gesundheit zu beschäftigen, mit Menschen zusammenzuarbeiten, sie wirkungsvoll zu unterstützen. Für sein Masterstudium «Sport, Bewegung und Gesundheit – Prävention und Gesundheitsförderung» hat er mit 44 Probanden eine Gesundheitsanalyse durchgeführt.

Baumgartner weiss: «Die Gesundheit eines Menschen ist sehr komplex und es müssen ganz verschiedene Ebenen berücksichtigt werden. Alles andere führt langfristig nicht zum Ziel.»

Räumlichkeiten bieten optimale Voraussetzungen

Unser Gesundheitssystem, lautet Baumgartners Überzeugung, ist derzeit noch zu stark mit Symptombekämpfung beschäftigt. Mit seinem Kompetenzzentrum wolle er den Fokus ganz bewusst anders setzen, denn: «Präventiv kann enorm viel für die Gesundheit unternommen werden.» Und sei ein operativer Eingriff oder eine pharmakologische Massnahme trotzdem unumgänglich, so könne mit dem Kunden ein für ihn möglichst angenehmer Weg gefunden werden.

Die Räumlichkeiten im bestehenden Wohnhaus bieten die optimalen Voraussetzungen für individuelle Begleitung und Betreuung, führt Baumgartner aus. Im Untergeschoss steht das gezielte Kraft- und Ausdauertraining im Zentrum. Im Erdgeschoss befindet sich ein Beratungszimmer. In diesem werden auch diagnostische Tests durchgeführt. «So entsteht ein ganzheitliches Betreuungskonzept auf höchstem Niveau», verspricht Baumgartner.

Weil die Problematiken, Wünsche und Bedürfnisse sehr unterschiedlich sein könnten, werde vor jeder Zusammenarbeit in einem unverbindlichen Gespräch die Situation besprochen. «Uns ist es wichtig, dass sich der Kunde verstanden und angenommen fühlt.

Nur so kann anschliessend auf guter Basis die Zusammenarbeit gestartet werden.» Baumgartner ist sich bewusst: «Das Thema Gesundheit ist etwas sehr Persönliches. Es braucht auf Seiten des Kunden viel Vertrauen, um die Hilfe auch annehmen zu können. Wir bieten einen geschützten Rahmen dafür. Der Kunde soll sich wohlfühlen, damit sich die Gesundheit optimal entwickeln kann.»

Eine Nische, die bislang nicht berücksichtigt wird

Baumgartner sieht sich nicht als Konkurrenz zu den bestehenden Gesundheits- oder Fitnesseinrichtungen. «Mit unseren Dienstleistungen decken wir eine Nische ab, die bislang nicht berücksichtigt wird», hält er fest.

Ein vertrauenswürdiger Dienstleister in der Gesundheits- und Fitnessbranche, fügt er an, hat das Wohlergehen des Kunden im Fokus. «Somit ziehen wir am selben Strick. Bereits jetzt bestehen gewisse Kooperationen mit weiteren Spezialisten und wir sind auch zukünftig gerne dazu bereit, solche einzugehen.»

Bis 19. Mai liegt in Brugg das Baugesuch der TBTraining GmbH auf. Wann die Eröffnung des Kompetenzzentrums für Gesundheit erfolgen kann, sei aufgrund der derzeitigen Situation mit dem Coronavirus leider noch nicht klar absehbar, sagt Baumgartner. «Wir hoffen jedoch, schon bald die ersten Kunden begrüssen zu dürfen.»