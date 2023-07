Erste Band eröffnet Lauschallee

Bild: Maja Reznicek

Zwischen Salzhaus Brugg und Jugendkulturhaus Piccadilly ging es am Mittwochabend musikalisch zu und her: Beim Open Air Lauschallee durfte die Band Tony & The Nightingales als erster Act die Bühne für sich einnehmen. Am Donnerstag gibt es eine Fortsetzung: Ab 18 Uhr folgen weitere Live-Konzerte.