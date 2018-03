Im Brugger Stadtrat gab es einen freien Sitz und zwei offizielle Kandidaten: Jürg Baur von der CVP und Peter Knecht von der FDP.

Das Rennen machte der ehemalige Einwohnerratspräsident und Grossrat Baur mit 2018 Stimmen. Peter Knecht schaffte mit 1373 Stimmen ebenfalls ein eindrückliches Resultat. Er hatte bisher noch kein politisches Amt inne, sondern landete bei den letzten Einwohnerratswahlen auf dem ersten Ersatzplatz.

Vereinzelt gültige Stimmen resultierten 81. Das absolute Mehr betrug 1737 Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei 53,4 Prozent.

Unvereinbarkeit von Nebenamt und Beruf

Zur Ersatzwahl in Brugg kam es, weil der im Herbst gewählte FDP-Stadtrat Titus Meier, der bei der Stadtammannwahl unterlag, das Nebenamt in der Exekutive nicht mit seinem Job als Bezirksschullehrer in Brugg vereinbaren konnte.

Durch die Wahl von Jürg Baur holte die CVP einen zweiten Sitz. Die Partei ist schon mit Vizeammann Leo Geissmann im Stadtrat vertreten. Die FDP hat künftig mit Stadtrat Reto Wettstein nur noch einen Vertreter in der Regierung.