Tatsächlich kann Baur auf einen «gut bepackten Polit-Rucksack zurückgreifen», wie er selber sagt. Er war Mitglied, Vizepräsident und Präsident der Schulpflege; 20 Jahre Einwohnerrat (1997 bis 2017); 2 Jahre Einwohnerratspräsident und seit einem Jahr ist er im Grossen Rat des Kantons Aargau tätig. Dort nimmt er Einsitz in der Bildungskommission. Weiter ist er Mitglied der Interparlamentarischen Kommission Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW). Zur CVP kam Jürg Baur übrigens durch Franz Hollinger. «Er stand einmal bei mir vor dem Haus und sagte: ‹Chrüsel, wir brauchen jemanden für die Schulpflege, das wäre doch etwas für dich.›» Baur sagte zu.

Mit seinem politischen und beruflichen Hintergrund liebäugelt Baur mit dem Ressort Soziales, Gesundheit und Alter im Stadtrat. Dieses hatte bisher FDP-Stadtrat Reto Wettstein inne, dieser kümmert sich zurzeit aufgrund der Vakanz im Stadtrat aber auch um das Ressort Bau und Planung.

Jürg Baur lernte Zahntechniker, wechselte aber in den pädagogischen Bereich, wurde Lehrperson und Schulleiter. Bis 2016 war er als Gesamtschulleiter des Kindes- und Jugendpsychiatrischen Diensts der Psychatrischen Dienste Aargau tätig. Heute ist er in einem 80-Prozent-Pensum als Schulleiter in Lupfig angestellt und ist Lehrbeauftragter an der Pädagogischen Hochschule der FHNW.

Aktiv in der Freizeit

Wer Jürg Baur kennt, weiss, dass dieser auch in der Freizeit alles andere als untätig ist. Der Sportbegeisterte engagierte sich beispielsweise für den slowUp, er ist aber auch OK-Präsident des Brugger Stadtfests 2019, schlüpft gerne in die Rolle als Samichlaus und ist auch aktiver Fasnächtler. Dem Vater von zwei erwachsenen Kindern ist klar, dass er bei einer Wahl in den Stadtrat sein Engagement überdenken muss. «Ich werde mein Pensum als Schulleiter auf 70 Prozent reduzieren», sagt er.