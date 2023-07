Jubiläum Ein selbstbewusstes Volk feiert mit vielen Gästen den 750. Geburtstag von Mülligen Das Motto «Es Dorf. Es Rad. Es Fäscht.» schwirrt seit Monaten in den Köpfen der Mülligerinnen und Mülliger herum. Am Wochenende konnten die Gäste sehen und hören, warum sich ein grosses Engagement auch für ein eher kleines Dorf lohnt.

Gäste sind auf dem Weg zum grossen Festzelt. Bild: Claudia Meier

Wenn ein Dorf wie Mülligen mit seinen gut 1100 Einwohnerinnen und Einwohnern ein dreitägiges Dorffest organisiert, packen fast alle mit an. Am Freitagabend sorgte Schlagersängerin Monique ein erstes Mal für ausgelassene Stimmung im grossen Festzelt. Weitere Acts folgten bis zum Höhepunkt am Samstagabend mit Bluesmusiker Philipp Fankhauser.

Gegen 170 ehemalige Schülerinnen und Schüler nehmen am Samstagmittag im Festzelt teil. Bild: Claudia Meier

Am grossen Klassentreffen nahmen 170 von 320 Eingeladenen teil. Die Stimmung war überall locker – von der Fotoausstellung in der Mehrzweckhalle über die zahlreichen Beizli bis zum Lunapark.

Der in Mülligen aufgewachsene Journalist Hans-Peter Widmer führt durch die grosse Fotoausstellung. Bild: Claudia Meier

Regierungsrat Dieter Egli, Vorsteher Departement Volkswirtschaft und Inneres, hatte am Samstagnachmittag in Mülligen fast ein Heimspiel, als er zum 750-Jahr-Jubiläum die Grussbotschaft der Aargauer Regierung überbrachte. Der 53-jährige Windischer war schon als Kind oft in der Natur im Walddorf an der Reuss oder auf dem Eitenberg unterwegs.

Kanton zahlt Geld in die Dorffestkasse

Weil Mülligen aus Eglis Perspektive hinter dem Wald liegt, hatte das Dorf für ihn stets etwas Mystisches. Die ruhige Lage mitten im Wirtschaftsgebiet werde von der Bevölkerung offenbar geschätzt. In der Gemeinde gebe es ebenso spannende und wichtige Arbeitsplätze etwa bei Holcim oder Swissgenetics. «Die 150 potenten Stiere bei Swissgenetics sind auch eine Art von Hightech und haben Mülligen europaweit bekannt gemacht», betonte Egli.

Gemeindeammann und OK-Präsident Stefan Hänni (links) unterhält sich mit Regierungsrat Dieter Egli. Bild: Claudia Meier

In seiner Überleitung zum Fest sagte der Regierungsrat, es seien die Menschen, welche der Gemeinde eine Identität geben: «Wer in Mülligen lebt, setzt sich für Mülligen ein.» Und dieses Engagement sei überlebenswichtig für eine Gemeinde, die im vorliegenden Fall gut und selbstbewusst unterwegs sei. Egli erinnerte auch an schwierigere Zeiten, als dem Dorf aufgrund fehlender Gemeinderäte vor zwei Jahren ein Sachwalter drohte.

15 Bilder 15 Bilder Chrampfer und OK-Mitglieder kümmern sich um die Festgemeinde. Bild: Claudia Meier

Und im Rückblick auf die geschichtsträchtige Gemeindeversammlung vor zwei Wochen, als sich Mülligen aus dem Projekt für einen Zusammenschluss im Birrfeld verabschiedete, erlaubte sich Egli noch eine persönliche Bemerkung: «Der Kanton unterstützt Gemeindezusammenschlüsse, aber er erzwingt sie nicht.» Schliesslich müsse der Entscheid dazu von der Bevölkerung und allen daran beteiligten Gemeinden kommen. «Vom Kanton gibt es keinen Druck zu fusionieren.»

Abschliessend wünschte Egli der Gemeinde Mülligen alles Gute für die nächsten 750 Jahre und viel Engagement: «Dann kommt es gut, ob mit oder ohne Eigenamt.» In Absprache mit der Gemeinde kam Egli mit leeren Händen, anstelle einer Geschenkübergabe flossen 1500 Franken vom Kanton in die Dorffestkasse.

Viele Komplimente für den grossen Aufwand

Gemeindeammann Stefan Hänni zeigte sich sehr berührt von Eglis einfühlsamen Worten. Die Musikgesellschaft Eintracht aus Windisch, die den Festakt mit den rund 70 geladenen Gästen und dem Klassentreffen musikalisch umrahmte, spielte gegen Schluss das Span-Stück Louenesee. Beim Refrain dürfte sich mancher Gast in diesem stimmungsvollen Ambiente gedacht haben: «Ja ja i gange no meh – nach Mülligeee.»

Die Musikgesellschaft Eintracht aus Windisch umrahmt den offiziellen Festakt. Bild: Claudia Meier

Gemeindeammann und OK-Präsident Stefan Hänni zeigte sich auch am dritten Festtag sehr zufrieden mit dem Dorffest. Sie hätten viele lobende Worte erhalten, auch von Leuten, die sonst nichts mit Mülligen zu tun haben. In den Beizen musste mehrfach Nachschub besorgt werden, Der Aufwand habe sich auf jeden Fall gelohnt, so Hänni.