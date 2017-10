Das Brugger Wahlbüro hat an seiner Sitzung vom Freitag, 13. Oktober, Leo Geissmann als Vizeammann für die Amtsperiode 2018-21 als in stiller Wahl gewählt erklärt. Wahlbeschwerden sind innert 3 Tagen seit der Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens aber am dritten Tage nach der Veröffentlichung des Ergebnisses im Amtsblatt des Kantons Aargau eingeschrieben an das Departement Volkswirtschaft und Inneres einzureichen. Die amtliche Publikation erfolgt im Amtsblatt des Kantons Aargau vom 20. Oktober.

Konkurrenz schaffte Wiederwahl nicht

An den Gesamterneuerungswahlen vom 24. September kandidierten die bisherige Frau Vizeammann Andrea Metzler (SP) und Leo Geissmann (CVP) für das Amt als Vizeammann. Weil Metzler die Wiederwahl in den Stadtrat nicht schaffte und von den gewählten Stadträten im Anschluss niemand für das Vizeammann-Amt kandidierte, kam nun diese stille Wahl von Leo Geissmann zustande.

Am 26. November werden in Brugg noch der Stadtammann - es kandidieren Titus Meier (FDP) und Barbara Horlacher (Grüne) - sowie der Einwohnerrat gewählt.