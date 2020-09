Jetzt ist es bekannt: So soll das neue Kirchenzentrum «Paulus» aussehen

In Lupfig soll ein neues katholisches Kirchenzentrum entstehen. Rund um die bestehende Pauluskirche sind ein neues Gemeinschaftszentrum, mehrere Wohneinheiten, öffentlich genutzte Bereiche und Begegnungszonen geplant. Träger des dafür ausgeschriebenen Projektwettbewerbs sind die Römisch-katholische Kirchgemeinde Brugg und die Wohnbaugenossenschaft «Faires Wohnen». Nun sind die eingereichten Modelle in einer Ausstellung im Kirchenzentrum St.Marien in Windisch zu sehen.

Die Pauluskirche soll erhalten bleiben

«Die Römisch-katholische Kirchgemeinde Brugg, Trägerin des Kirchenzentrums in Lupfig wollte nicht einfach einen adäquaten Ersatz schaffen, sondern innovativ wirken und den kirchlichen Treffpunkt der Katholikinnen und Katholiken im Birrfeld-Eigenamt aufwerten», heisst es in einer Medienmitteilung.

Zur Realisierung dieser Idee fand sie in der 2015 gegründeten Kirchlichen Wohnbaugenossenschaft im Aargau «Faires Wohnen» die ideale Partnerin. Diese will mit dem Projekt in Lupfig als erstes Projekt dieser Art im Aargau eine Art «Leuchtturm» für kirchliche Präsenz in der Gesellschaft errichten.

Als gemeinsames Ziel beider Institutionen wurde formuliert, dass «ein Gesamtensemble aus kirchlichen, öffentlichen und privaten Nutzungen mit attraktiven Aussenräumen zu gestalten» sei. Dabei soll die Pauluskirche mit ihrer markanten Form und von der kantonalen Denkmalpflege als geschütztes Objekt eingestuft in ihrer bestehenden Form erhalten werden. «Den beiden Auftraggeberinnen ist es ein Anliegen, ein gesellschaftlich verankertes und wirtschaftlich tragfähiges Projekt zu schaffen», wird in der Mitteilung festgehalten.

Für den Projektwettbewerb interessierten sich 41 Architekten, was als Zeichen dafür zu werten ist, dass die Projektidee auch für Fachleute attraktiv ist. Nach einer Präqualifikation reichten schliesslich 10 Büros ihre Projekte ein.

Kindertagesstätte mit Hort ist eingeplant

Die Jury war zusammengesetzt aus Vertretern der beiden Auftraggeber, aus unabhängigen Experten verschiedener Fach­bereiche, je einer Vertretung des Bistums und der kantonalen Denkmalpflege und auch aus einer Vertretung der Gemeinde Lupfig. Dieses hoch qualifizierte Gremium entschied sich im März 2020 nach einem intensiven und spannenden Wettbewerb für ein Projekt von Meier Leder Architekten AG, Baden, in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsarchitekten Schrämmli GmbH von Zürich. «Dass die Entscheidung einstimmig getroffen wurde, zeigt, wie überzeugend das ausgewählte Projekt ist», heisst es in der Medienmitteilung. «Es nimmt die Formensprache der Pauluskirche auf und führt es in der Gestaltung des neuen Kirchenzentrums fort.»

Mit dem Sieger-Projekt könne nun ein neues Kirchenzentrum entstehen, das Raum bietet für diverse Büros der Seelsorge, Katechese und Verwaltung, aber natürlich auch für Gemeinschaftsanlässe.

Die Aussengestaltung eröffnet attraktive Begegnungszonen für Kirchenbesucherinnen und -besucher, aber ebenso auch für die Nachbarschaft und die gesamte Bevölkerung. Im weiteren Bereich des Ensembles sind zwei Gebäude mit mehreren zeitgemässen und kostengünstigen Wohneinheiten geplant. Dort ist auch die weitere öffentliche Nutzung mit einer Kindertagesstätte mit Hort vorgesehen.

Versammlung entscheidet über Projektierungskredit

Nun ist der Moment gekommen, in dem alle eingereichten Projekte und insbesondere das nominierte Siegerprojekt der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Von Freitag, 18. bis Sonntag 20.September können die Pläne und Modelle im Kirchenzentrum St.Marien in Windisch besichtigt werden.

Die Öffnungszeiten der Ausstellung sind Freitag, 18.September, von 17 bis 19.30Uhr, Samstag, 19.September, von 11 bis 14Uhr und Sonntag, 20.September, von 12 bis 14Uhr. Während der Ausstellung wird immer jemand vom Projektteam anwesend sein, um Rückmeldungen entgegenzunehmen und allfällige Fragen zu beantworten.

Zur Realisierung des inno­vativen Bauprojekts wird in der Kirchgemeindeversammlung der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Brugg vom 1.Dezember 2020 den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern ein Projektierungskredit zur Entscheidung vorgelegt werden. (az)