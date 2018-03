Unberechenbare Situation

Pater Nawras betonte in eindrücklicher Weise, dass es für die Christen in Syrien der Moment sei, Zeugnis für die Hoffnung abzulegen. Und das inmitten eines scheusslichen, nun schon sieben Jahre dauernden Kriegs. «Sich herauszuhalten und aufzugeben, ist keine Option», sagte er. Er versprüht Hoffnung, obwohl er die Komplexität kennt und aufwühlende Zahlen nennt: beinahe 1 Million getötete Menschen und 7 Millionen Flüchtlinge. Die politische Situation sei absolut unberechenbar. Der Jesuiten-Pater berichtete auch über das Schicksal der christlichen Gemeinden in der ganzen Region und ihre grosse symbolische Bedeutung. Bei der Versöhnungsarbeit sei der erste Schritt, dass auch die christliche Gruppierung den eigenen Anteil an der entstandenen Situation erkenne, sich an einer Vision orientiere, Ängsten entgegenstelle, Vertrauen aufbaue und Hoffnung für alle verbreite.

Im letzten und in diesem Jahr unterstützt die katholische Kirchgemeinde Brugg die JRS-Flüchtlingsprojekte mit je 25'000 Franken. Grund genug für Pater Nawras, bei seinem Schweiz-Besuch nach Brugg zu kommen und die Gruppe «Faire Welt» mit weiteren Interessierten persönlich über seinen äusserst beeindruckenden Einsatz direkt zu informieren und den Austausch zu suchen. Abschliessend betonte Pater Nawras: «Extrem wichtig für uns sind eure Solidarität und eure Gebete.» (AZ)