Der Brief, den Brigitte Obrist am Dienstag in ihrem Briefkasten in Auenstein fand, schockiert: "Hallo Schlampe! Schämst du dich nicht abzukassieren? Kriegst Kohle ohne Ende fürs Nichtstun", steht darin. Sie hat das Schreiben auf Facebook gepostet. Der anonyme Absender droht ihr weiter: "Bald kommen wir zu dir und nehmen uns das (Geld) zurück." Unterzeichnet ist der Brief mit zwei Hakenkreuzen und den Worten "Sieg Heil". Eine Unterschrift fehlt.

Obrist lässt sich nicht einschüchtern, das schreibt sie auf Facebook. Als Aktivistin sei sie sich Hasskommentare gewohnt, sagt sie zum "Blick". So etwas habe sie aber noch nie erlebt. Deshalb wird sie nun Anzeige erstatten. Sie vermutet, der Absender stamme aus dem rechten Flügel: "Die sind ja immer gegen Ausländer und Sozialhilfeempfänger."

Obrist leidet an Cluster-Kopfschmerzen. Seit 17 Jahren bezieht die ehemalige Bordellbetreiberin eine IV-Rente. In den sozialen Medien ist sie äusserst aktiv. Das wurde mehrfach anonym der SVA Aargau gemeldet – die Obrists Rente daraufhin um die Hälfte kürzt. (mwa)