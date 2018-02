Mit der grossen Liegenschaft an der Baslerstrasse 140 in Umiken durfte sich die Stadt Brugg in den letzten drei Jahren mehrmals beschäftigen. Zuerst musste die Abteilung Planung und Bau im Frühjahr 2015 feststellen, dass die kleine Wohnung im Untergeschoss ohne Baubewilligung vom Verband der islamischen Kulturzentren in einen Aufenthaltsraum umgewandelt wurde.

Die betroffenen Muslime hielten an ihrem Vereinslokal im Erd- und Untergeschoss fest und reichten nachträglich ein Baugesuch ein. Die Stadt Brugg bewilligte dieses daraufhin. Von der Abteilung Planung und Bau war dann im Mai 2017 zu erfahren: «Gemäss Angaben des Eigentümers hat offenbar und zwischenzeitlich der Verein die Räumlichkeiten gekündigt und ist ausgezogen.» Wer seither das Erdgeschoss mit den Nebenräumen nutzt, ist nicht mehr erkennbar.

Später begannen Bauarbeiter, die Aussenfassade des erwähnten Mehrfamilienhauses mit Styropor einzukleiden. Als sie auf halber Höhe ankamen, ging plötzlich nichts mehr. «Baurechtlich mussten wir nach der Feststellung einer Fassadenrenovation einen Baustopp verfügen», teilte die Stadt Brugg im Mai 2017 auf Nachfrage der AZ mit.

Da diese Arbeiten baubewilligungspflichtig sind, sei es notwendig, dass der Liegenschaftsbesitzer ein Baugesuch nachreiche. Mit der Gebäudenutzung habe dies jedoch nichts zu tun. Im Dezember 2017 konnte die Stadt Brugg nun die Bewilligung für die energetische Gebäudesanierung erteilen. Die Arbeiten können jedoch im Winter aufgrund der klimatischen Verhältnisse nicht ausgeführt und sollen im Frühling bei wärmeren Temperaturen fortgesetzt werden. (CM)