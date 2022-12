Interaktive Karte Kulinarische Köstlichkeiten: Diese Take-away-Angebote bieten die Restaurants in der Region Brugg Die Restauranttüren müssen zwar nach wie vor geschlossen bleiben – an kulinarischen Köstlichkeiten mangelt es aber trotzdem nicht in der Region Brugg. Den Take-away-Angeboten sei Dank.

Sie sind unkomplizierte und aufgestellte Gastgeber: Kevin Rünzi (Mitte) mit seiner Freundin Jessy Wetzel und Küchenchef Gianni Curto. Bild: Sandra Ardizzone (Remigen, 2. Februar 2021)

Es ist ein Traum: knuspriges Brötchen, gebratener Speck, geschmolzener Käse, knackiger Salat, hausgemachte Sauce – und mittendrin, selbstverständlich, ein saftiges, grosses Stück Rindfleisch. Zu haben sind die hausgemachten Burger aus regionalen Zutaten im «Chevy’s Road Stop» in Remigen.

Mit diesem wagt Kevin Rünzi den Sprung in die Selbstständigkeit. Er hat das frühere Restaurant Hasel – Pandemie hin oder her – im vergangenen Jahr übernommen und mit viel Herzblut und Blick fürs Detail in ein Lokal nach amerikanischem Vorbild verwandelt: Holzboden, Backsteinmauer, massive Tische sowie «Brooklyn Brewery»-Leuchtreklame an der Wand.

Am Montagmorgen kamen zwei Polizisten vorbei

Namensgeber war seine Englische Bulldogge Chevy, die auch das Logo ziert. Das Restaurant mit der grosszügigen Terrasse und dem riesigen Parkplatz direkt an der Ausserortsstrecke zwischen Remigen und Villigen kennt Rünzi bestens, schliesslich ist er in Riniken aufgewachsen. Weil die grosse Eröffnung – coronabedingt – etwas warten muss, hat der unkomplizierte, aufmerksame und gut gelaunte Gastgeber letzte Woche kurzerhand ein Take-away-Angebot ins Leben gerufen von Montag bis Freitag über den Mittag.

Mit dem Start ist Rünzi sehr zufrieden. Positive Rückmeldungen habe es einerseits für Geschmack und Qualität gegeben, andererseits für das coole Konzept – samt vielen Komplimenten für das Design und die Deko sowie die freundliche Art.

Etwas Herzklopfen verursachte der Besuch von zwei Polizisten am Montagmorgen. Diese hätten aber, sagt der Wirt mit einem Schmunzeln, einfach freundschaftlich alles Gute wünschen wollen. «Es gab Kunden, die schon dachten, dass wir Pro­bleme hätten oder so.»

Take-away-Angebot wird auf den Abend ausgeweitet

Besonders gut angekommen sei nebst dem massiven 100-Prozent-Schweizer-Beef-Burger der ortsansässigen Wernli Metzg auch das Chicken-Johnny-Hot-Sandwich. Beides werde später auf der Karte zu finden sein, sagt Rünzi.

Erfreut äussert er sich darüber, dass schon am fünften Tag rund 50 Essen in etwa 60 Minuten verkauft werden durften. Zum Glück hätten rund 90 Prozent der Kunden vorbestellt, sonst wäre es nicht zu handhaben gewesen. Er gibt zu bedenken:

«Da wir aktuell nur zu zweit sind und ich quasi zwischen Verkauf und Küche pendle, ist es manchmal noch etwas hektisch.»

Eine Herausforderung sei es gewesen, antwortet er auf die entsprechende Frage, dass die Pommes frites knusprig bleiben beim Take-away-Betrieb. Durch eine Umstellung bei der Verpackung habe das Problem jedoch gelöst werden können.

Sobald der Umbau des Restaurants ganz abgeschlossen und die Rezepte etwas angepasst seien, werde «in Kürze» auch am Abend ein Take-away-Service angeboten, sagt Rünzi zu den kommenden Schritten. Überlegungen angestellt würden zudem Richtung Lieferdienst. Ein solches Angebot sei allerdings von der Nachfrage und zusätzlicher Manpower abhängig. Rünzi sagt:

«Wir müssen einfach flexibel und innovativ bleiben – gerade jetzt während Corona.»

Oberstes Ziel sei es, weiterhin Top-Qualität zu bieten und die Gäste begeistern und herzlich empfangen zu können – «hoffentlich auch bald für Verpflegung bei uns vor Ort!»

«Wir mussten unsere Kapazitäten sehr schnell erhöhen»

In Veltheim steht der frühere Hotelier Christian Schübert wieder in der Küche. Er hat das Gasthaus Bären übernommen. Denn einfach nur abwarten bis die Coronakrise vorbei ist, das wollte der Ehrendinger auf keinen Fall.

Das Gasthaus Bären in Veltheim ist seit Anfang Monat wieder offen. Bild: Britta Gut (Veltheim, 2. Februar 2021)

Der 42-jährige Familienvater führte zuletzt das Hotel Glärnischhof in Zürich, sah aber mittelfristig keine Perspektive im Hotelgeschäft mehr und entschied sich zu einer Rückkehr in die Küche. Im vergangenen Sommer probierte er verschiedene Gerichte aus und entwickelte sein eigenes Gastrokonzept, mit dem er nun seit Anfang Februar im Schenkenbergertal seine ersten Gäste verwöhnt.

Unter seinem Konzept «Trinity» versteht der Pächter die Dreifaltigkeit des guten Geschmacks. Nach dem Grundsatz «Slow Food meets Fast Food» will er die Bevölkerung überraschen. Im Angebot hat er Schnitzel «Wiener Art», Cordon bleu und vielfältige Burger-Gerichte sowie vegetarische Varianten.

Christian Schübert bedient seine Gäste am «Bären»-Fenster. Bild: Britta Gut

Der sanfte Start seines Betriebs läuft unter dem Namen «Deli-TriGo», wobei Deli für Delivery (Lieferung) steht, Tri für «Trinity» (Dreifaltigkeit) und Go für Take-away. Im Umkreis von vier Kilometern liefert der «Bären» während des Lockdowns am Abend direkt vor die Haustüre. Nach zehn Tagen zieht Schübert eine positive Bilanz. Er sagt:

«Wir hatten einen erfreulichen Start.»

Vor allem am Wochenende sei das «Trinity»-Angebot sehr gut angenommen worden. «Wir mussten unsere Kapazitäten nach dem Start sehr schnell erhöhen, da wir sonst der Nachfrage nicht gerecht wurden», fährt der neue Pächter fort. Wertet er die Zahlen aus, werden die Schnitzel derzeit etwas häufiger bestellt als die Burger. Die «Trinity»-Versionen seien am beliebtesten. Auch der Pulled Pork Burger sei ein Renner.



Hier mit Radar, Witz und Wettbewerb, dort mit Video-Anleitung

Von Bözen bis Brugg, von Villnachern bis Villigen glänzen die Restaurantbetreiber mit neuen Ideen. Denn ob Pizza oder Pasta, Steak oder Sandwich, Crêpe oder Cremeschnitte, Bratwurst oder Birchermüesli: Viele Restaurants in der Region Brugg haben auf Take-away-Betrieb umgestellt, bieten sogar einen Lieferservice an. Einige haben wir hier herausgepickt.

Der «Güggeli Sternen» hat den Webshop auf den neusten Stand gebracht und einen Lieferservice eingeführt. Bild: Claudia Meier (Bözberg, 16. Januar 2021)

Thomas und Esther Schäublin vom «Güggeli Sternen» in Bözberg haben – «zusammen mit technisch versierten Freunden und Partnern» – den Webshop unter www.gueggeli-sternen.ch/shop/ auf den neusten Stand gebracht, den Take-away-Service ausgebaut und einen Lieferservice eingeführt. Mittlerweile laufe es schon sehr gut, stellt das umtriebige Wirtepaar fest. Vor allem mache es auch einen riesigen Spass und sie bleiben in Kontakt mit den Gästen.

Seit über 20 Jahren selbstständig in Gastronomie tätig

Bestellt werden kann im «Güggeli Sternen» den ganzen Tag, alles wird frisch gekocht und verpackt und danach in einer Wärmebox zum Kunden transportiert. Bestellungen über den Webshop werden übrigens per E-Mail bestätigt, inklusive Witz-Gruss vom Komiker Schösu sowie Wettbewerb. Auf dem Radar kann die Lieferung dann verfolgt werden.

Esther und Thomas Schäublin sind seit über 20 Jahren selbstständig in der Gastronomie tätig. «Wir haben schon einiges erlebt und durchgemacht.» Für sie ist klar:

«Aufgeben gibt es nie und klagen schon gar nicht!»

Auch Nadja Schuler und Stephane Wirth vom «Hirschen» in Villigen sind nie um Ideen verlegen, haben Take-away-Frigos installiert vor ihrem Restaurant, beim Casa Flora an der Zurzacherstrasse in Brugg-Lauffohr sowie beim Café Schneider in Siggenthal Station: für Cordon bleus sowie für Flammkuchen zum Abholen.

Nadja Schuler und Stephane Wirth sind Gastgeber im «Hirschen» in Villigen.

Bild: Alex Spichale/ Archiv AZ

Zu haben waren in den letzten Wochen überdies Rindsragout oder Rindsgeschnetzeltes, Zander im Bierteig oder Thaicurry, Schokoladen- oder Mangomousse – um nur ein paar Beispiele zu nennen. Die dankbaren Abnehmerinnen und Abnehmer äusserten sich, zeigt ein Blick auf die Facebook-Seite «Hirschen Villigen Erlebnisgastronomie», begeistert.

Bestückt worden sind die Frigos nun ebenfalls mit einer neuen Fondue­sorte, einer würzigen Münsterkäse-Mischung, die ursprünglich entwickelt wurde in der Käserei von Stephane Wirth’ Mutter im Elsass.

Das Restaurant Post bietet neben dem Take-away-auch ein «Do it yourself»-Angebot mit Video-Anleitung für den Genuss zu Hause. Bild: Claudia Meier (Bözen, 25. März 2020)

Das Restaurant Post in Bözen wiederum bietet neben dem Take-away-auch ein «Do it yourself»-Angebot mit Video-Anleitung für den Genuss zu Hause. Ohne grossen Aufwand und ohne Abwasch lassen sich die Klassiker einfach und schnell Schritt für Schritt fertigstellen. «Gelingt garantiert!», heisst es auf der Website www.post-boezen.ch. Bis Samstag, 13 Uhr, kann auch ein mehrgängiges Valentinstags-Genussmenu bestellt werden.

Samuel Tobler (links) und René Omlin führen das Restaurant Kastanienbaum.

Bild: Michael Hunziker (Villnachern, 4. Dezember 2017)

Apropos kinderleichte Zubereitung: Das Restaurant Kastanienbaum in Villnachern liefert auf Vorbestellung unter www.kastanien-baum.ch ebenfalls abwechslungsreiche Menus. Diese werden frisch zubereitet und nach dem Abkühlen portionsweise vakuumiert und pasteurisiert. Im Kühlschrank sind sie mindestens zehn Tage haltbar und deshalb geeignet als Vorrat. Die Kochbeutel müssen dann nur noch im Wasserbad erhitzt werden.

Das «Romana» sagt «grazie mille» für die Treue

Wem mehr nach italienischer Küche ist, der ist bei der «Trattoria» in Brugg genauso richtig wie beim «Romana» in Mönthal. Dort bleibt die Küche offen, heisst es auf der Website www.ristoranteromana.ch, das Team halte die Stellung und koche weiterhin Menus aus Bella Italia. Take-away-Angebote und Lieferservice stehen zur Verfügung.

Den Gästen sagt die Gastgeberfamilie Tundo «grazie mille». Denn diese hätten das «Romana» in den letzten Monaten mit den vielen Aufs und Abs nicht vergessen, sondern die Treue gehalten und Zuversicht gegeben.

Kein Betrieb soll schliessen müssen

Der Verein Tourismus Region Brugg will die Gastronomen unterstützen, führt verschiedene Take-away-Angebote und Lieferdienste auf der Website www.tourismusbrugg.ch auf und hat gleich auch einen Wettbewerb lanciert.

Barbara Iten ist Co-Präsidentin des Vereins Tourismus Region Brugg.

Bild: Colin Frei (Brugg, 14. Juni 2019)

Die Situation sei für die Restaurants sehr schwierig, sagt Co-Präsidentin Barbara Iten. Der Verein habe sich deshalb Gedanken gemacht über eine Unterstützung. Und weil eine Zusammenstellung der Take-away-Anbieter in der Region gefehlt habe, sei die Idee aufgekommen, für die Mitglieder eine Liste zu erstellen. Im Wettbewerb winken als Preise übrigens Essensgutscheine für 50 Franken. Aufgerufen wird dazu, ein Foto von einem feinen Take-away-Gericht auf der Website des Tourismus­vereins zu posten samt Namen des Restaurants.

Mit dieser Aktion soll gluschtig gemacht werden auf die Angebote, führt Barbara Iten aus und ergänzt:

«Bei uns im Verein Tourismus Region Brugg hat die Gastronomie einen hohen Stellenwert.»

Die Restaurants müssten leben können, hebt die Co-Präsidentin hervor. Deshalb gebe es nur eines: Take-away-Gerichte bestellen.

Schöne Reaktionen und auch Anmeldungen erhalten

Zufrieden äussert sich Barbara Iten über den bisherigen Verlauf der Aktion. «Wir haben schöne Reaktionen erhalten», stellt sie fest. «Die Leute werden aufmerksam auf die Angebote.» Von einigen Restaurants seien zudem postwendend Anmeldungen für eine neue Mitgliedschaft gekommen. Die Co-Präsidentin hofft, dass weitere aufspringen und von der Mitgliedschaft profitieren. Eine solche koste 100 Franken und sei für ein Restaurant bezahlbar.

Der Verein Tourismus Region Brugg publiziert die Take-Away-Angebote der Restaurantbetreiber in der Region Brugg. Bild: zvg

Der Verein lebe von den Einnahmen aus den Mitgliederbeiträgen, gibt sie zu bedenken. «Wir sind in erster Linie für unsere Mitglieder da und bewerben sie auch gerne an ver­schiedenen Orten», führt Barbara Iten aus. «Wir möchten, dass die Restaurants und Hotels spüren, dass wir uns für sie einsetzen. Wir wünschen uns, dass kein Betrieb in der Region wegen der Coronasituation schliessen muss.»