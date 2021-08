Integration Neuer Anlass «Brugg kocht» soll die Menschen zusammenbringen Im Juli lancierte das Jugendrotkreuz Aargau ein neues Projekt zur Integration in der Region Brugg. Nach dem ersten Treffen sind die Organisatorinnen positiv gestimmt für das nächste gemeinsame Kochen am 15. August und für die Zukunft.

Simone und Osman beim Grillieren auf dem Hexenplatz. Zvg / Renzo Iten

Am 11. Juli trafen sich im Rahmen des Projekts «Brugg kocht» zum ersten Mal rund 20 Personen. Das Jugendrotkreuz des Kantons Aargau organisierte das Kochen an der frischen Luft auf dem Hexenplatz am Bruggerberg. «Wir haben gemeinsam einen schönen Nachmittag verbracht», reflektiert Anabel Marques. Sie ist gemeinsam mit Stéphanie Lichtsteiner für die Organisation der Veranstaltungsserie verantwortlich.

«Von den Bewohnerinnen und Bewohnern des Bundesasylzentrums Brugg zu eingesessenen Familien und Einzelpersonen aus der Region sollen alle dabei sein», sagt Marques. Das gemeinsame Essen habe Durchmischung und Integration zum Ziel. Die Organisatorin erklärt: «Die Teilnehmenden sollen Kontakte knüpfen und die Sprache anwenden können.»

Über dem Feuer wurden Grillgemüse und gefüllte Pilze zubereitet und später Marshmallows geröstet. Zvg / Pamela Frei

Zukünftig regelmässig und überdacht

Die Organisatorinnen Anabel Marques (links) und Stéphanie Lichtsteiner. Zvg / Cécile Schmidlin

Aufgrund der Pandemie treffe man sich bis auf weiteres draussen, so Marques. In Zukunft solle «Brugg kocht» etwa alle zwei Monate und in einem Innenraum stattfinden. «Wir sind noch am Anfang», erklärt Marques. Die bisherige Resonanz sei jedoch sehr positiv. «Essen verbindet», fasst die Organisatorin zusammen.

Am Sonntag, 15. August, findet das nächste Treffen von «Brugg kocht» statt. Dieses Mal geht es zum Kochen und Essen aber auf den Abenteuerspielplatz. Treffpunkt ist um 14 Uhr vor der Migros in Brugg. Anmelden können sich Interessierte bei Anabel Marques unter 079 763 71 65. Die Teilnahme ist kostenlos.