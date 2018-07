Eine halbe Stunde vor Spielbeginn ist für die Fans in Brugg klar: Die Tür in den Viertelfinal an der Fussball-Weltmeisterschaft in Russland steht für die Schweiz weit offen. Diese Schweden, die sind zu packen. Optimistisch, für Schweizer Verhältnisse fast euphorisch, strömen die Menschen am Dienstagnachmittag rot-weiss gekleidet in die die Arena Brugg, in das Public Viewing auf dem Eisi.

Die Stimmung ist gelassen-freudig, die Schweizer Fans stärken sich noch mit Bier und Bratwurst. Die Zuversicht ist gross, dass die Schweizer die Schweden mit 2:1 – dem meistgenannten Resultattipp – nach Hause schicken. Sogar ein Deutscher bekennt sich an diesem Nachmittag zu den Eidgenossen. Etwas Anderes bleibt ihm ja kaum übrig. Die Furcht allerdings vor einem Penaltyschiessen, die geht um. «Dann muss ich vorher nach Hause, das halte ich nicht aus», meint eine Frau. Nun, so weit soll es gar nicht erst kommen.