Von der Identitätskarte über die Steuererklärung bis zum Baugesuch, vom Gemeindebudget über die Adressänderung bis zum Naturschutz: Ein Lernender auf der Gemeindeverwaltung hat Einblick in verschiedene Abteilungen, unterschiedlichste Themen und Tätigkeitsgebiete, pflegt – ob am Schalter oder Telefon – Kontakte zur Bevölkerung, nimmt deren Anliegen entgegen, berät und unterstützt. Keine Spur von verstaubter Amtsstube also.

Wie schwierig aber ist es, motivierten Nachwuchs zu finden? Und wie attraktiv sind Gemeindeverwaltungen als Lehrbetriebe? Am kommenden Dienstag führt der Gemeindeschreiberverein des Bezirks Brugg den Infoanlass «KV uf de Gmeind» durch. «Die Berufswelt ist schnelllebig, die Konkurrenz im Bewerbungsverfahren gross. Die Stellen werden immer früher, oftmals bereits ein Jahr im Voraus vergeben», sagt Fabienne Wüst.

Sie ist als Vorstandsmitglied des Gemeindeschreibervereins verantwortlich für die Organisation des Infoanlasses und selber tätig als Gemeindeschreiber-Stellvertreterin in Villigen. «Dem Gemeindeschreiberverein ist es wichtig, dass wir gute, interessierte Bewerber gewinnen können.»