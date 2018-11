Sie spielen zurzeit keine Konzerte und auch sonst hat man von den Ellas schon länger nichts mehr gehört. Dem Online-Magazin «Negative White» haben sich die Bandmitglieder Jorina Stamm, Lukas Kuprecht, Marius Meier und Sarina Schmid nun erklärt. Der Grund für die musikalische Absenz: Die Band arbeitet intensiv an ihrem Debütalbum. Geplant ist die Veröffentlichung voraussichtlich im Herbst 2019. Es dauert also noch ein wenig bis dahin.

Um die Wartezeit für die Fans zu überbrücken, hat die Indie-Pop-Band kürzlich überraschend ein neues Musikvideo veröffentlicht. Es ist die Coverversion von Heavenly Father von Bon Iver. Gedreht wurde das Live-Video Heavenly Father im August an der alten Tankstelle beim Kulturlokal Oxil in Zofingen. Die Band spielte den Song Heavenly Father bereits an ihren Konzerten. «Sie haben aus dem kernigen Alt-Folk-Stück ein gemächlich fliessendes Juwel geschält», heisst es bei «Negative White». «Die Instrumente verschwimmen sanft im Hintergrund, während die melancholischen Stimmen ins Rampenlicht gerückt werden.» Es brauche Mut, Heavenly Father zu covern. «Ellas haben ihn gehabt und zeigen: Sie können den Song ebenso für sich vereinnahmen.»