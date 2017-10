«Nur dass es klar ist», sagt Jakob Aeschlimann. «Bis auf die Zolldokumente gibt es für dieses Fahrzeug keine Papiere. Es gibt auch keine Werkgarantie. Und es dürfte schwierig sein, das Auto einzulösen.» Trotzdem. Der Hot Rod, sozusagen der Star der Show und der Albtraum der gestrengen Strassenverkehrsämter, stösst auf Interesse. Nach hartem Kampf geht er für 34 000 Franken an einen Sammler aus dem Fricktal.

Dann öffnet sich das grosse Tor und die Besucher strömen in die Werkstatt und die Büros. Besonders begehrt sind offensichtlich die Werkzeugboys. Ein älterer Herr hat sich ein Batterie-Schnellladegerät geschnappt und zieht es wie einen Einkaufswagen durchs Gewühl.

Nicht nur Werkzeug ist gefragt. Auch die Weine aus der Bar im Chefbüro, mit denen wohl die grossen Abschlüsse begossen werden sollten, finden einen Interessenten. Und der junge Mann aus der Zentralschweiz steht mit dem Schraubenzieher in der Hand vor dem Herzstück der EDV-Anlage.

Draussen blickt ein älterer Herr auf einen gelben Smart. «Ich habe das Auto für meinen Enkel gekauft», sagt er. «Er braucht dringend ein Auto. Meine Frau wird zwar schimpfen.» Dann meint er nachdenklich: «Es ist schon tragisch, wenn man so etwas wie diese Liquidation erlebt. Mir tun die Leute leid, die hier gearbeitet haben».

Später erklärt Aeschlimann: «Ich bin sehr zufrieden. Über Zahlen will ich mich nicht äussern. Die Autos sind alle weg. Die Räume sind praktisch leer. Auch die Waschanlage ist verkauft. Sie wird am Ort bleiben und weiter betrieben. Am 4. Oktober findet noch ein Nachverkauf statt.»