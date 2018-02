Es regnet, die Gäste am Strassenrand warten auf den «Chlapf» und damit auf den Startschuss des Windischer Fasnachtsumzugs. Ein Knabe meint ob der nasskalten Witterung, man könnte die Fasnacht doch auch in den Sommer verlegen. 14.14 Uhr, der angekündigte Start ist seit einigen Minuten vorüber, dann tauchen sie auf: die gruseligen Gruftis, diesmal als Teufel höchst persönlich verkleidet. «Be de Gruftis esch de Tüfel los», steht auf ihrem Wagen geschrieben.

Die Mitglieder, die jeweils den Fasnachtsumzug organisieren, tanzen und rennen umher, zeigen ihre roten Gesichter mit dem dreckig lachenden Mund. Hörner und lange, schwarze Haare sowie die kunstpelzbehangenen Gewänder runden das Bild ab. Aus den Lautsprechern ihres Wagens ertönt schaurig-düstere Musik. Nach ausgetragener Konfettischlacht verteilen die Gruftis Süssigkeiten.

Ideenreiche Nummern

Ein alter Mann mit Regenschirm schlurft an den Gästen vorüber und verkündet sein aktuelles Statement zum Wetter: «Kack Regen», steht auf seinem Schild geschrieben. Hatte man kurz vor Umzugsbeginn noch die Hoffnung auf einen kurzweiligen Regenstopp, wurde diese rasch zunichtegemacht.

Einer wahren Herausforderung stellen sich die Flight Attendants, die in Uniform mit kurzem Jupe und rosafarbenen Pumps auf die Wange gestempelte Küsse verteilen und einen guten Flug wünschen.

Auffallend ist an diesem Umzug, dass nebst den Guggen aus der Region auch weiter hergereiste Fasnachtsliebhaber ihre Aufwartung machen. So tritt die Fasnachtsgesellschaft Zwillikon, gehört zu Affoltern am Albis, als Wikinger auf und verteilt wärmende Getränke. Die Dentiker Gruftis aus Dintikon versprühen Charme à la Asterix und Obelix mit ihren «GA GA Galliern».

Der Trichlerverein aus Willerzell war schon mehrere Male Gast in Windisch und erfreut die Fans, die Videoaufnahmen machten.

Amphiflitzer in Venedig

Die Windischer Amphiflitzer kommen äusserst elegant daher und erinnern mit ihren Masken und Roben an den venezianischen Karneval. Die Konfettiwanne, Pardon die Gondel, tauften sie auf den Namen Titanic.

Die Schwellbaumschränzer betreiben nebst den kakofonischen Klängen auch Werbung: «We want you», steht auf Papier geschrieben, denn die alteingesessene Windischer Guggenmusik sucht neue Mitglieder.

Und schliesslich ist noch ein Jubilar an Bord: Die Gugge Opus C Voll aus Riniken feiert ihr 35-Jahr-Jubiläum, Opus C Senil, das sind die älteren Fasnächtler, die nicht mehr «voll» Gas geben, feiern 10 Jahre Zusammenhalt.