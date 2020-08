In Villigen werden Markus Vogt und Koni Burger verabschiedet

Gleich zwei verdiente Mitarbeiter sind in den Ruhestand verabschiedet worden am Schluss der gut zweistündigen Gemeindeversammlung in Villigen: Gemeindeschreiber Markus Vogt nach 32 Jahren, Lehrer und Schulleiter Koni Burger nach 40 Jahren.

Die Geschäfte zuvor waren unbestritten. Mit grosser Mehrheit und ohne Diskussionen angenommen haben die 69 anwesenden Stimmberechtigten – von insgesamt 1309 Stimmberechtigten – die Rechnung 2019, eine Kreditabrechnung, eine Einbürgerung, die Teilrevision des Abwasserreglements, die Pensenerhöhung bei der Abteilung Steuern, den Kredit von 501800 Franken für die Sanierung der Werkleitungen Römerweg sowie die Weiterführung der Mitgliedschaft beim Jurapark Aargau. (mhu)