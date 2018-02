«Wir feiern vollsenil», lautet das Motto bei der Guggenmusik Opus C Voll aus Riniken. Senil ist die Formation aber ganz und gar nicht, sondern mit ihren 35 Jahren junggeblieben und frisch wie eh und je. Und aktiv dazu: Bis Sonntag steigen die Fasnachtsanlässe, am Samstag findet als einer der Höhepunkte die legendäre RiGuPartY statt.

Apropos: Diese löste vor vier Jahren den traditionellen Trompeterball ab, gegründet wurde ein eigenes Organisationskomitee aus Vertretern diverser Riniker Vereine. Zum Jubiläum werde die RiGuPartY besonders speziell, versichert die Guggenmusik. «Wir haben mit allen Tambis und über 30 Ex-Mitgliedern einen gemeinsamen Auftritt einstudiert», erklärt Daniel Siegrist, seines Zeichens Pauken-Spieler, Tourmanager und Webmaster bei Opus C Voll.

Der Umzug am Sonntag, fügt er an, besteche mit über 20 Startnummern. Eine stattliche Zahl für das knapp 1500-Seelen-Dorf. Bei diesem letzten Umzug in der Region «ist Petrus seit Jahren unser Freund», fügt Siegrist mit einem Schmunzeln an.