Am 5. April wird die Post ihre Pläne für die Poststelle Hausen in der Mehrzweckhalle präsentieren. Denn seit letztem Juni ist klar, dass Hausen zu den Gemeinden gehört, die von der Post auf ihre Wirtschaftlichkeit überprüft werden. Anders gesagt: Die Schliessung der Poststelle per Ende Oktober 2018 scheint eine Tatsache.

Gemäss Gemeindeammann Eugen Bless biete die Post zwei Lösungen an: einerseits den Hausservice oder die Partnerlösung. «Wenn dies passiert, müsste dies die Partnerlösung beispielsweise mit dem Volg sein, welcher die Post-Dienstleistungen übernimmt.»

865 Unterschriften in 5 Tagen

In Hausen will man dieses Vorgehen so nicht hinnehmen. Innert 5 Tagen haben 865 Personen die Petition «Unsere Post muss bleiben» der SP Hausen unterschrieben. Auch SVP, CVP sowie das lokale Gewerbe unterstützen das Vorgehen. «Dass heute so viele Leute hierher gekommen sind, unterstreicht die Wichtigkeit des Anliegens», sagte Roger Widmer vom Kernkomitee «Pro Post Hausen». Diesem gehören mit Sabine Rickli und Hermann Zweifel auch zwei Gemeinderäte an. Auch Urs Weilenmann (SP) sowie Bürger Reto Blumer sind dabei. Das Gewerbe ist durch Heidi Lüthi und Lukas Suter vertreten, Eva Käch setzt sich für die ältere Generation ein.