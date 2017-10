Aktuell bedankt sie sich auf der Homepage bei ihren Wählern für die Stimmen. Ein Danke gibts auch auf der neuen Facebook-Seite, die gleich nach dem ersten Wahlgang online ging und auf der regelmässig Statements zu Themen wie Finanzpolitik und lebendiges gesellschaftliches Leben zu lesen sind. Ansonsten setzt die Grüne auf die bewährten Werbemethoden: persönliche Kontakte, Website, Plakate und Inserate.

Total knapp 30 000 Franken

«Ich möchte die Brugger davon überzeugen, dass ich Veränderungen gegenüber aufgeschlossen bin und dank meiner Berufs- und Lebenserfahrung auch über das nötige Durchsetzungsvermögen und die Hartnäckigkeit verfüge, um diese zusammen mit den verschiedenen Akteuren und Betroffenen aktiv anzugehen», sagt Horlacher auf die Frage, worauf sie den Fokus lege.

Ihre Unterstützer sorgten im September mit grünen Punkten, die sie in der Stadt an verschiedensten Orten aufklebten, für Aufmerksamkeit. Es sei wieder etwas in Vorbereitung, sagt die Kandidatin. Horlacher hat für den ersten Wahlgang knapp 20'000 Franken aufgewendet. «Da ich sowohl Plakate und Inserate als auch meine Website von Grund auf neu konzipieren musste, waren die ‹Grundinfrastrukturkosten› relativ hoch», fügt sie als Erklärung an. Das Budget für den zweiten Wahlgang betrage 10'000 Franken.