Die aufgestellte Frau kennt sich auch mit Atem-, Meditations- und Entspannungstechniken sowie Achtsamkeit, Arbeitstechniken, Stress- und Zeitmanagement aus. Sie weiss, was es heisst Projekte zu realisieren, die gemessen werden an Erfolgsfaktoren wie Kosten, Zeit und Qualität.

Die 54-Jährige hat sich damit einen Traum erfüllt. Vor 15 Jahren ist die zweifache Mutter und Grossmutter mit ihrem heutigen Ehemann nach Gallenkirch gezogen. Beide lieben die Ruhe und die Natur. Baumgartner ist auf einem Bauernhof in Reichenburg aufgewachsen – zwischen Zürich- und Walensee. Ihre ersten beruflichen Gehversuche waren in der Landwirtschaft.

Das frühere Gemeindehüsli in Gallenkirch ist nicht zu übersehen. Seit der Fusion mit Linn, Ober- und Unterbözberg zur Gemeinde Bözberg per 2013 stand das charakteristische Haus mit Aussentreppe leer.

Vor acht Jahren kündigte Baumgartner ihre Stelle auf der Bank und stieg bei der Firma ihres Manns im IT-Bereich ein. Daneben hat sie eine eigene Firma gegründet und ihre Unterrichtstätigkeit unter anderem in Arbeits- und Lerntechnik an einer höheren Fachschule fortgesetzt.

Weil sie die Musik von US-Soulsänger Solomon Burke so gerne mag, ist sie vor 17 Jahren auf den Begriff «Soulness» gestossen und liess die Internetadresse soulness.ch reservieren. Agatha Baumgartner widerstand zwar seither mehreren Kaufangeboten, wusste jedoch bis letztes Jahr nicht so recht, was sie mit der URL anfangen soll.

Dann stiess sie an der Kasse in einem Fricker Bio-Laden auf ein Heft, in dem es ums Waldbaden ging. Baumgartner war begeistert, wusste sofort, dass das etwas mit ihr zu tun hat, begann zu recherchieren und entschied, Waldbaden künftig auf dem Bözberg anzubieten. «Wenn ich etwas machen will, dann warte ich nicht noch zehn Jahre», erzählt die Powerfrau bei einer Tasse Tee im Soulness-Stübli.

Was in Japan nicht nur Tradition hat, sondern sogar als Medizin gilt, ist allmählich auch bei uns im Trend. Laut einer kürzlich publizierten Studie sollen zwei Stunden Auszeit pro Woche in der Natur – Wald- oder Naturbaden genannt – schon reichen, um eindeutige positive Effekte zu erzielen.

Mitte Mai war es dann soweit. Baumgartner führte an einem Samstag die erste Gruppe in einer Art Timeout durch die Natur. Langsam gehend nahmen sich die Teilnehmerinnen Zeit, die Landschaft, Blumen, Bäume und Tiere bewusst wahrzunehmen.