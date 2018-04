Die Freunde von knatternden Traktoren und alten Landmaschinen dürfen sich auf den Sommer 2019 freuen. In Effingen findet dann vom 19. bis 21. Juli auf dem Areal zwischen Autobahnanschluss und Dorfkern das 5. internationale Landmaschinen Oldtimertreffen statt. Erstmals wird in einem separaten Festzelt auf der angrenzenden Anhöhe der bisher schweizweit grösste RC-Modellbau-Parcours zu sehen sein. Speziell an dieser Premiere ist, dass ausschliesslich landwirtschaftliche Modelle und keine Lastwagen im Einsatz stehen werden.

Die Idee dazu hatte das neue OK-Mitglied Martin Pfister aus Zeihen. Er kennt sich in der Szene bestens aus, besitzt selbst einen Modellbauernhof und weiss, wie gebannt die Besucher das Geschehen auf dem Parcours jeweils beobachten. Vom kleinen Knirps bis zur alten Frau. Alle Augen sind auf die Fahrzeuge und den mit Liebe zum Detail gestalteten Parcours fixiert.