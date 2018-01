Von wegen Ladensterben in der Prophetenstadt: Der Geschäftsführer der Kern Elektro AG, Giuseppe Caruso, kündigt an, dass im Frühjahr an der Vorstadt 8 in Brugg ein neuer Showroom eröffnet wird.

«Es wird ein ganz neues Konzept sein, das nicht an das alte Konzept des Ladens im Neumarkt Brugg erinnern soll», heisst es in einer Medienmitteilung. Eine Auswahl spezieller Leuchten für den Privat- und Gewerbebereich soll künftig ebenso wie Leuchtmittel mit der entsprechenden Beratung angeboten werden.

Ausserdem werden Grosshaushaltsgeräte wie Backöfen, Waschmaschinen und Tumblern im Showroom präsentiert und fachkundig an den Kunden gebracht.

Eine eigene Ausstellungsküche ermöglicht dann sogar auch Koch-Veranstaltungen im kleinen Rahmen. Zusätzlich dient der grosse Raum künftig als Sitzungs- und Beratungsraum, schreiben die Verantwortlichen weiter. Die fixen Öffnungszeiten machen es den Kunden einfach für individuelle Beratungstermine im Showroom.

Aktuell laufen die Umbauarbeiten. Nach deren Abschluss wird die Eröffnung des Showrooms an einem Tag der offenen Tür im Frühjahr mit der Bevölkerung gefeiert. Hauptaktionär der Kern Elektro AG ist Cäsar Lauber, der auch Inhaber der Leutwyler Elektro AG in Lupfig ist.