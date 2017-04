Übermorgen Samstag findet im Hallenbad Brugg bereits zum sechsten Mal die internationale SpeedLifeSaving-Competition statt. Der schnellste Wettkampf der Rettungssportgeschichte hat weit über die Schweizer Grenzen an Bekanntheit zugelegt und ist mittlerweile ein fester Bestandteil des europäischen Wettkampfkalenders.

Traditionsgemäss wird auch in dieser Saison der internationale Rettungsschwimmer Sprintwettkampf im Hallenbad Brugg ausgetragen. Mithilfe des Grosserfolgs der vergangenen Jahre im europäischen Raum – vor allem im benachbarten Frankreich, das das Schweizer SpeedLifeSaving-Konzept kopiert und daraus die offiziellen französischen Kurzbahnmeisterschaften gemacht hat –, will man in diesem Jahr Mannschaften aus dem europäischen Raum mit dem SpeedLifeSaving-Virus anstecken. Aus diesem Grund haben die Organisatoren am SpeedLifeSaving’17 neben den acht Schweizer SLRG-Klubs (Innerschwyz, Baden-Brugg, Reiden, Basel, Wädenswil, Bern, Luzern und Schaffhausen), die Landesauswahl der DLRG Bayern sowie die österreichische Nationalauswahl für den Wettkampf in die Schweiz eingeladen. Stolz sind die Organisatoren ausserdem auf die Gäste aus den Niederlanden. Das holländische Frauenteam mit den Nationalkaderathletinnen verspricht spannende Wettkämpfe und erstklassige Rennen.

Das Duell der Giganten

Gespannt ist die Schweizer Rettungssportszene in diesem Jahr aber vor allem wieder auf das Duell der Giganten zwischen den Spitzenteams aus Innerschwyz (Vorjahressieger) und dem Lokalmatador der SLRG Baden-Brugg. Aber auch die Teams aus dem Landesverband Bayern und aus den Niederlanden werden alles daransetzen, den besten Schweizer Teams das Leben schwer zu machen. Schweizer-, Europa- und sogar Weltmeister werden um die Wette schwimmen, um den grossen SpeedLifeSaving-Pokal nach Hause zu nehmen. Der Sportanlass gilt als erstklassiger Einladungswettkampf in der Sportszene und lockt europäische Schwimmsportmagazine zur Berichterstattung in die Brugger Wettkampfarena. Auch in diesem Jahr bietet der Wettkampfveranstalter ein «Live Timing» im Internet an, damit alle LifeSaving-Fans weltweit den Wettkampf zeitverzugslos mitverfolgen können.

Das Konzept von SpeedLifeSaving ist ganz einfach. Die offiziellen Hallenbaddisziplinen im Rettungsschwimmen, die auf eine Austragung in einem 50 m Olympiapool ausgelegt sind, werden um 50 Prozent verkürzt und in einem 25 m Becken ausgetragen. Zusätzlich werden gewisse Ausführungsbestimmungen zugunsten Leistung und Schnelligkeit so vereinfacht, dass eine geballte Ladung von Tempo und Action daraus resultiert. Die Wettkämpfe beginnen um 12 Uhr und dauern bis ca. 18.30 Uhr.

Infos im Internet: www.speedlifesaving.ch oder www.facebook.com/speedlifesaving