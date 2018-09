Vergebens haben sich FDP und SVP gewehrt gegen die Umsetzung von Tempo-30-Zonen auf den Gemeindestrassen in Brugg: Nach einer kurzen Diskussion hat der Einwohnerrat den Kredit von 272 000 Franken mit 25 zu 18 Stimmen angenommen vor knapp zwei Wochen.

Geht es nach FDP und SVP, soll nun an der Urne über das Geschäft entschieden werden. Die Parteien ergreifen das Referendum, denn sie sind überzeugt, «dass diese Vorlage nicht dem Willen der Mehrheit der Bürger entspricht».

Schon an der Sitzung des Einwohnerrats argumentierte Patrick von Niederhäusern (SVP), dass Sicherheit nichts mit Geschwindigkeit zu tun habe, eine Temporeduktion nicht zu weniger Unfällen führe.

FDP-Einwohnerrat Peter Haudenschild hielt letzte Woche in einem Leserbrief fest, dass er bei einem Referendum dabei wäre «für eine bessere Lösung». Er verwies auf die Problematik der Fussgängerstreifen, die mit der Einführung von Tempo 30 ausradiert werden, sowie auf die Umfrage der FDP-Stadtpartei. Die Auswertung Anfang 2017 hatte ergeben, dass sich die Brugger Tempo 30 in den Quartieren zwar durchaus vorstellen können, nicht aber eine flächendeckende Einführung.

Strassen sind nicht Hauptproblem

Quartierstrassen sind, führt die SVP Ortspartei Brugg auf ihrem Facebook-Auftritt aus, gemäss Definition keine stark befahrenen Durchgangsstrassen. Unfälle passieren dort, «wo langsamer motorisierter Verkehr mit dem Langsamverkehr verschmelzt werden».

Die Partei erwähnt die Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu), laut der sich jährlich rund 80 000 Unfälle im Strassenverkehr ereignen. Beim Sport sind es 410 000, im Bereich Haus und Freizeit 570 000. «Die Strassen sind also nicht unser Hauptproblem», so die SVP. Ferner sei der Statistik zu entnehmen, dass in Quartierstrassen 3 Menschen pro 100 000 Einwohner ihr Leben lassen, während es auf Autobahnen nur deren 0,6 pro 100 000 sind. «Sicherheit hat also nichts mit der Geschwindigkeit zu tun, sondern mit der Komplexität der Verkehrssituation», stellt die SVP fest.

Bei einer 30er-Zone werde der Lärmpegel ansteigen ebenso wie der Benzinverbrauch, da in viel kleineren Gängen gefahren werde. Insgesamt werde die Fahrt unruhiger – unter anderem auch wegen des drakonischen Bussenregims, mit dem schon bei kleinsten Überschreitungen massivste Sanktionen drohen, so die SVP. Als Konsequenz liege das Augenmerk vermehrt auf dem Tacho anstelle der Strasse. Dass zudem bei den Velofahrern, unter anderem den E-Bikern, ein «regelrechtes Rowdytum» entstehe, könne in den 30er-Zonen in Windisch bestens nachverfolgt werden.

Unklarheiten wegen fehlender Fussgängerstreifen und der neuen Rechtsvortritt-Situationen würden gerade die Schwächsten – ältere Menschen und Kinder – verwirren und zusätzlich gefährden.

Appell an Eigenverantwortung

Gefährliche Situationen, lautet das Fazit der SVP, ergeben sich einerseits durch unklare Regelungen sowie andererseits durch geringe Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den verschiedenen Gruppen von Verkehrsteilnehmern.

«Da der Quartierstrassenverkehr zu fast 100 Prozent durch die Anwohner selbst generiert wird», fasst die SVP zusammen, «bevorzugen wir die Eigenverantwortung und Regelung vor einer Anordnung durch den Staat, erst Recht wenn sie aus der Küche von links-grünen Strategen stammen und ideologische Ziele vor die Lebensqualität der Einwohner gestellt werden.»

Damit das Referendum zustand kommt, müssen rund 680 gültige Unterschriften gesammelt werden.