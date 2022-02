Immobilienmarkt Die Volg-Liegenschaft in Schinznach-Bad steht zum Verkauf Die Eigentümerschaft will das Wohn- und Geschäftshaus an der Aarauerstrasse an den Meistbietenden übertragen. Volg wusste nichts von der Verkaufsabsicht.

Der Volg mit Postagentur ist im Brugger Ortsteil Schinznach-Bad an der Aarauerstrasse 45 eingemietet. Severin Bigler (17. Mai 2017)

Seit über 20 Jahren betreibt Detailhändler Volg seinen Laden in Schinznach-Bad. Komplett umgebaut und modernisiert wurde das Lokal an der Aarauerstrasse 45 im 2019, berichtet Volg-Sprecherin Tamara Scheibli. Zudem seien das Convenience-Angebot sowie die Öffnungszeiten erweitert worden, was von den Kundinnen und Kunden sehr geschätzt werde. Scheibli fügt an:

«Die wirtschaftliche Entwicklung des Ladens ist erfreulich.»

Dass die Liegenschaft derzeit zum Verkauf steht, war Volg noch nicht bekannt, als die AZ nachfragte. Die Sprecherin hält dazu fest: «Mit dem jetzigen Eigentümer wurde ein langjähriger Mietvertrag geschlossen.» Dass dies der Fall ist, steht auch im Verkaufsinserat, das auf der Immobilien-Plattform Comparis aufgeschaltet ist.

Laden, Magazin und drei Wohnungen

Angepriesen wird das Wohn- und Geschäftshaus als «lukratives Renditeobjekt» mit einem Kaufpreis von 1,69 Millionen Franken. Bei mehreren Interessenten geht das Objekt an den Meistbietenden. Die Liegenschaft, die laufend unterhalten wurde, ist vollvermietet. Das Raumkonzept umfasst zwei Lagerräume im Untergeschoss, Ladenfläche und Magazin im Erdgeschoss sowie drei Wohnungen im ersten Obergeschoss (zwei 4½-Zimmer-Wohnungen und eine 1½-Zimmer-Wohnung).

Der Volg-Laden steht von Montag bis Freitag jeweils von 6 bis 21 Uhr offen. Am Samstag öffnen die Türen um 7 Uhr und schliessen auch um 21 Uhr. Sonntags bleibt der Laden zu.