Der erste Coworking Space in der Region Brugg öffnete vor zwei Jahren im Kunzareal in Unterwindisch seine Türen. Die Nachfrage ist kleiner als ursprünglich geplant, wie eine erste Bilanz im Mai dieses Jahres zeigte (die AZ berichtete).

Seit dieser Woche hat auch Brugg einen Coworking Space im Technopark Aargau an der Badenerstrasse 13, nur wenige Schritte vom Bahnhof entfernt. Der grosse Raum links vom Haupteingang im Erdgeschoss wurde früher von Swiss Start-up genutzt. «In diesem Raum standen bisher viele Stühle und ein paar wenige Pulte», sagt Präsident Christian Verhoeven von der Förderstiftung Technopark Aargau bei der Eröffnung. Er war es auch, der die Idee hatte, hier den ersten Coworking Space in Brugg mit 18 Arbeitsplätzen einzurichten.

Ideal für Aufbauphase von Jungunternehmen

Von der Idee bis zur Realisierung dauerte es nur wenige Monate. Dank Christian Verhoeven kommt nun in Brugg Mobiliar von General Electric (GE) aus Baden zum Einsatz. Dort wurden bekanntlich viele Arbeitsplätze abgebaut. Auch Jürg Christener, Standortleiter Aargau der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), freut sich über die schnelle Realisierung des attraktiven Angebots in Campus-Nähe: «Dank diesen neuen komfortablen Arbeitsplätzen müssen Jungunternehmen nicht schon von der ersten Woche an ein eigenes Büro mieten, sondern können sich im Austausch mit Leuten aus anderen Branchen auf den Aufbau der eigenen Firma konzentrieren.»