Fachkräftemangel im Schenkenbergertal: Moderator Hanspeter Peterhans kündigte an, dass man sich damit ernsthaft auseinandergesetzt habe, und liess die Gäste auf den Plätzen 101 bis 150 wissen, dass sie nach der Pause mit dem Abwasch in der Küche beginnen könnten.

Erstaunlich, welche Firmen während des ersten Teils der Turnshow ihre Fühler nach neuen Mitarbeitern ausstreckten: Etwa die bei der «Air Oberflachs» angestellten «Geräte Teenies» zeigten ihr Können als Flight Attendants und Pilot in anmutiger Choreografie am Stufenbarren. Gemeinsam suchten Frauen- und Männerturnverein einen Doktor: Die Frauen tanzten in ihren weissen Anzügen, die Männer humpelten mit einbandagierten Knien – einer gar mit eingegipstem Kopf – an Krücken auf der Bühne herum. Mit Salti vom Baugerüst, Spagat und Tanz in der Bauarbeiterweste zeigte der STV die Arbeit «of der Boustell».

Töff und Feuerschlucker

Die Mädchen der Jugi zeigten als Bürokauffrauen akrobatische Einlagen und tanzen zu Bliggs «Chef, sie sind de Best». Einen Tanz mit ihren Besen boten die «Wöschwiiber», und die «Töfflimechaniker» der Knaben-Jugi rauschten über eine Rampe direkt auf die Bühne. Heiss wurde es, als der STV mit «Füür und Flamme für d’Füürwehr» auftrat: Zwei Feuerschlucker liessen das Feuer über Hände und Arme gleiten, ehe sie es schluckten. Seilhüpfen mit Feuerwehrschlauch und Lichtshow kamen beim Publikum sehr gut an.

"Hollywood in Tschanz da Gumpz"

Im zweiten Teil des Abends unterhielten die Turnerinnen und Turner die Gäste mit der Winterkomödie «Hollywood in Tschanz da Gumpz». Herrlich, wie Karin Süess als Skihüttenbesitzerin Mary Budins in breitestem Bündner Dialekt gegen die Gemeindepräsidentin Carmen Calletta (Stefanie Schiltknecht) wettert. Diese will den verschlafenen Ort marketingtechnisch aufmöbeln und hat dazu mit Hollywoodsternchen Bonny Buster (Lea Becker) einen lukrativen Fisch an der Angel. Skilehrer Marco Caduff (Thomas Schaffner) ist euphorisch, als er hört, wem er das Skifahren beibringen soll. Doch der österreichische Tourist Sepp Toppelmayr (Samuel Leder) vermiest ihm das süsse Skilehrerleben. Und Skiliftbetreiber Pius Parpan (Oliver Lehnert) hat alle Hände voll zu tun, räumt die Schneemassen weg und deckt damit ein ums andere Mal das schicke Cabriolet der Gemeindepräsidentin ein.



Turnerabend nochmals am 17. November, 20.15 Uhr, Mehrzweckhalle Oberflachs