Morgen Freitag steigt die grosse Geburtstagsparty im Brugger Salzhaus. Die Besucher dürfen einen aussergewöhnlichen, einzigartigen Abend erwarten. Denn speziell zum 20-Jahr-Jubiläum werde eine «All-Star-Truppe» zusammengestellt, sagt Hanspeter Stamm, Präsident des Vereins Salzhaus. Alle Künstler hätten einen Bezug zu diesem Kulturlokal und seien schon hier aufgetreten, erklärt er. Aber noch nie – «dies ist eine einmalige Geschichte» – seien sie in dieser Konstellation an einem Abend auf der Bühne gestanden. Es handle sich um eine geballte Ladung Talent, eine bunte Mischung aus jungen und älteren Musikern, aus lokal und national bekannten Künstlern. Stilistisch sei ebenfalls alles vertreten. «Da hat es also für jeden Musikgeschmack etwas dabei», ist Stamm überzeugt.

Jeder der Sänger, fügt der Präsident an, bringe ein paar Lieder mit. Neben vielen eigenen Hits werde aber auch die eine oder andere – überraschende – Coverversion zu hören sein und es werde sich sicher das eine oder andere Duett ergeben. «Das verspricht viel Spass auf der Bühne.» Erwartet werden übrigens 400 bis 450 Besucher. An der Abendkasse sind noch Tickets zu haben.