Raum für Improvisationskünste

Selbstdarstellerisches Getue gibt es bei den vier Musikkoryphäen jedoch keines. Sie stellen sich ganz in den Dienst der Musik und lassen sich gegenseitig Raum für ihre Improvisationskünste. Riel ist die drahtige grauhaarige Eminenz im Hintergrund. Er verfügt über eine ganz eigene gefühlvolle Art, mit den Schlagzeugbesen zu rühren. Der 77-Jährige hat mit praktisch allen grossen Jazzlegenden zusammen gespielt: Chet Baker, Oscar Peterson, Ben Webster, Bill Evans – um nur einige davon zu nennen.

Locher, ein gebürtiger Stuttgarter, steht als Benjamin seinen erfahrenen Mitmusikern keineswegs nach. Er groovt und swingt auf dem sperrigen Kontrabass, als ob es kein Morgen gäbe und lässt seine linke Hand in atemberaubendem Tempo auf dem Griffbrett rauf und runter flitzen.

Wawau Adler aus Karlsruhe ist einer der bekanntesten Vertreter des Gypsy-Swings. In den USA wurde er kürzlich zu einem der fünf besten Gypsy-Jazzgitarristen der Welt gewählt. Deshalb kommen viele Titel von Django Reinhardt wie «Nuages» und «Le Soir» zu Gehör. Aber auch Klassiker aus dem American Songbook wie «My one and only love» und am Schluss eine gänsehauterzeugende und verspielte Version von «Fly me to the Moon».

Viele Grössen werden erwartet

«Das war etwas vom Besten, das ich im Salzhaus je gehört habe», meint der Brugger Musiker Andreas Baer nach dem Konzert der Ad-hoc-Formation. Während der Aufnahmen wurde ein Mitschnitt für die Live-CD des Quartetts gemacht.

Schade, dass sich zu diesem einzigartigen Happening höchstens 50 Zuhörer einfanden. «Wir wünschten uns mehr Leute», sagt Michael Nüesch vom Salzhaus-Team und sieht mit Besorgnis in die Zukunft. Das Programm für 2018 steht. Wiederum kommen internationale und nationale Grössen der Jazz- und Bluesszene nach Brugg und bescheren dem hoffentlich zahlreicher erscheinenden Publikum unvergessliche Konzertmomente.

Nächstes Jazzkonzert im Salzhaus: Freitag, 17. November, Mike Goetz Jazztet feat. Gregor Beck.