Im Kulturhaus Odeon kehrt das Leben zurück auf die Bühne

Ein Saisonstart wie immer ist es nicht im «Odeon» in Brugg. Ein halbes Jahr lang fanden weder Konzerte und Lesungen noch Theater- und Kinderaufführungen statt. Dass der Betrieb Hals über Kopf gestoppt werden muss, für eine so lange Zeit komplett zum Erliegen kommt, das habe es noch nie gegeben in der Geschichte des Kulturhauses beim Bahnhof, sagt Sue Luginbühl, Co-Betriebsleitung und Leitung Bühne. Dieses Erlebnis sei einschneidend gewesen.

Umso mehr freut sie sich, dass nach dem coronabedingten Lockdown wieder Leben einkehren kann, die Bühne nicht mehr länger brachliegt. Positiv sei überdies, fügt sie an, dass für alle abgesagten Auftritte ein Ersatzdatum gefunden werden konnte.

Sie engagieren sich mit Herzblut fürs Kulturhaus

Um neugierig zu machen auf die neue Kultursaison, um auf einige «Perlen» hinzuweisen, hat Sue Luginbühl zu einem Medientermin eingeladen zusammen mit den Vertreterinnen der Spartengruppen: Heidi Balmer, Kleinkunst; Gabi Umbricht, Literatur; Esther Weiss, Musik. Es fehlte Sibylle Michel, Kindertheater.

Sie alle haben eine lange und tiefe Verbindung zum «Odeon» – «eine spannende Welt» –, sind seit Jahren begeisterter Teil des genauso engagierten wie motivierten Teams, setzen sich ehrenamtlich und leidenschaftlich für das Kulturangebot ein, das stetig ausgebaut werden konnte.

ie «doch recht komplexen» Bühnenanlässe, betonen sie, wären nicht möglich ohne ein gutes Einvernehmen sowie die rund 40 weiteren Helfer, die sich um die verschiedenen Bereiche kümmern vom Einlass über die Verpflegung bis zur Technik.

Es kann, so viel vorweg, ein abwechslungsreiches Programm geboten werden, mit unterhaltsamen und witzigen, faszinierenden und hochstehenden, zauberhaften und energiegeladenen Darbietungen. Die Vertreterinnen der Spartengruppen sprechen denn auch von einer tollen Mischung.

Dass viele hochkarätige Künstlerinnen und Künstler immer wieder in Brugg auftreten, ist den wertvollen Kontakten zu verdanken, die über die Jahre entstanden sind. «Wir schätzen diese Begegnungen.» Einer ist Schriftsteller Pedro Lenz, der gerne zurückkommt und stets für ein ausverkauftes Haus sorgt.

Unklar ist, wie sich das Publikum verhalten wird

Kurz: «Wir sind parat und voll Schwung», sagen die Frauen übereinstimmend. Sie sind gespannt, wie die Menschen reagieren werden, ob sie Lust haben auf Kulturgenuss. Denn trotz Optimismus und Vor­freude: Die grosse Unbekannte sei, wie sich das – ältere – Publikum verhalte.

Es werde alles daran gesetzt, die Schutzmassnahmen umzusetzen, versichert Sue Luginbühl. Sie empfiehlt, regelmässig die Website www.odeon-brugg.ch zu besuchen und die Tickets frühzeitig zu reservieren. Die Platzzahl ist auf 100 beschränkt, alle Besucher werden namentlich erfasst, eine Maskenpflicht besteht aber nicht.

Mit dem Kinobetrieb, der bereits aufgenommen wurde, hätten Erfahrungen gesammelt werden können, auf die nun aufgebaut werde. «Wir müssen flexibel sein. Wichtig ist, dass wir einen möglichst sicheren Besuch gewährleisten können.»