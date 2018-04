Vorgesehen ist in Windisch, den Kugelfang der 300-Meter-Schiessanlage sowie denjenigen der parallel gelegenen 50-Meter-Schiessanlage abzutragen. Das Land soll wieder landwirtschaftlich genutzt werden. Verläuft alles nach Plan, können die Arbeiten diesen Herbst ausgeführt werden. Für die Altlastensanierung der Kugelfänge der Schiessanlage Sohr, den Abbruch von Zeigerstand und Scheibenhäuschen sowie den Teilrückbau des Erdwalls liegt das Baugesuch auf bis 3. Mai in der Abteilung Planung und Bau.

Die 300-Meter-Schiessanlage Sohr wurde ab etwa 1911 betrieben und im Jahr 2008 stillgelegt. Der Schiessbetrieb verlagerte sich in der Folge auf die Anlagen im Geissenschachen. Der frühere Kugelfang – ein künstlich aufgeschütteter Erdwall – umfasst eine Fläche von rund 1200 Quadratmetern und befindet sich in der Landwirtschaftszone. Inzwischen ist der Bereich mit Büschen überwachsen. Eingetragen ist er im Kataster der belasteten Standorte. Der Zeigerstand wurde seinerzeit aus Beton errichtet und war für 12 Scheiben ausgerüstet.

Die Triage erfolgt vor Ort

Im Rahmen der Sanierung ist geplant, den bestehenden Feldweg auf einer Länge von rund 200 Metern mit Kies auszubauen, damit er mit Lastwagen befahren werden kann. Am südlichen Ende des Kugelfangs soll ein Wende-/Umschlagplatz eingerichtet werden. Das Erschliessungskonzept sei aber noch nicht definitiv, heisst es in den Unterlagen zum Baugesuch. Der Entscheid falle im Vorfeld der Submission in Absprache mit dem Unternehmer sowie den betroffenen Landwirten.

Folgen werden der schichtweise Aushub mit einem Bagger, die Triage des belasteten Materials vor Ort sowie schliesslich der Verlad und die Entsorgung. Geleitet wird die Sanierung laut Unterlagen durch einen Altlastenspezialisten.

Der südliche Erdwall bleibt

Auch der 50-Meter-Kugelfang – ebenfalls ein künstlich aufgeschütteter Erdwall – ist nach jahrzehntelangem Schiessbetrieb stark mit Blei belastet und wird als sanierungsbedürftig eingestuft. Die Anlage, die über eine elektronische Trefferanzeige und sechs Scheiben verfügt, soll diesen Herbst mit der Altlastensanierung stillgelegt werden. Der Kugelfang liegt in der Landwirtschaftszone und umfasst eine Fläche von rund 200 Quadratmetern. Der südliche Erdwall entlang des Battenwegs bleibt, ist vorgesehen, bestehen. Der Baustellenverkehr wird über die Schwimmbadstrasse, sowie den Battenweg geführt.

Für die Altlastensanierung der Schiessanlagen Sohr hat der Einwohnerrat im Juni des letzten Jahres die Kredite von insgesamt rund 617 000 Franken genehmigt. An die Kosten erwartet werden Beiträge von Bund und Kanton.