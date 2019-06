In Reih und Glied stehen sie da, die Oldtimer und Rennwagen im Brugger Schachen. Stilgerecht mit der hochgeklappten Haube seines Heckmotors präsentiert sich der Fiat Abarth neben einem Triumph Dolomite – der mit seinem Vierventiler-Motor seinerzeit als Exot galt – oder einem Buckel-Volvo, bei dem sich moderne Technik auf glückliche Weise mit einer altertümlichen Karosse verbindet. Ein Renault R 12, hier nicht als brave Familienkutsche, sondern in der getunten Gordini-Version, steht neben einem VW-Käfer, dessen biederes Aussehen darüber hinwegtäuschen dürfte, dass hier sozusagen ein Wolf im Schafspelz unterwegs ist.

Unter dem Vordach einer Militärhalle stehen hochkarätige historische Sportwagen berühmter Marken. Ein Blickfang ist der Gaggenau-Rolls, ein Rennwagen im Stil der dreissiger Jahre mit einem 12-Zylinder-Rolls-Royce-Flugzeugmotor auf einem historischen Chassis aus dem Daimler-Benz-Werk Gaggenau. Daneben warten Formel-Rennwagen auf ihren Auftritt.

Ein Vorgeschmack auf den Convoy

Aufstellung genommen haben auch einige US-Militärfahrzeuge. Vom skurrilen Airborne-Scooter über den legendären GMC Dreiachser und den Dodge Command Carrier – wie sie in der Schweizer Armee die Zeit überlebt hatten – bis zum Halbketten-Fahrzeug. Sie bilden sozusagen die Vorhut für den «Convoy to Remember», der im August in Birmenstorf stattfinden wird.

In einer offenen Halle haben die Motorräder Schutz vor dem Regen gefunden. Zwischen den Maschinen berühmter, längst verschwundener britischer Marken, wie Norton, BSA oder Rudge, stehen Töffs aus Schweizer Produktion ¨senfgelbe Motosaccoche, Universal und Condor. Und zwischen den Solomaschinen und den Seitenwagen-Gespannen hat ein Morgan-Threewheeler Platz gefunden.