Die gemeinsame Bundesfeier der Stadt Brugg und der Gemeinde Windisch im ältesten Amphitheater der Schweiz hat Tradition. Daran soll sich auch nichts ändern, wenn nächstes Jahr Brugg und Schinznach-Bad fusionieren. Dennoch wird die Bundesfeier dieses Jahr anders ablaufen. Das Bundesfeierkomitee Brugg-Windisch hat nämlich entschieden, künftig definitiv auf das Feuer vor den Pappeln und die Fackeln beim Einzug der Fahnen zu verzichten. Letztes Jahr gab es kein Feuer, weil am 1. August wegen der Trockenheit im ganzen Kantonsgebiet ein absolutes Feuerverbot im Freien und ein Feuerwerksverbot galten.

«Für mich und viele andere gehört das Feuer einfach zur Bundesfeier dazu. Ohne das Feuer ist die Feier nicht mehr das, was sie mal war», sagt ein Windischer, der sich bei der AZ gemeldet hat, seinen Namen aber nicht in der Zeitung lesen möchte. Es sei eine Tradition, «welche die Gemeinde einfach still und heimlich untergehen lassen will».