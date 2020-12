Ihre Waffe ist der Schwingbesen: Ehemalige Polizistin erstellt jetzt Motivtorten

Ob als herziger Minion oder in Form eines Eiskübels mit echten Smirnoff-Flaschen drin – für Simone Knechtle ist kein Tortenwunsch zu schwierig. «Es gibt nichts, was nicht möglich ist», erklärt die gelernte Konditorin-Confiseurin. Seit Juli bietet sie als «Cake-Design Simone» von ihrem Zuhause in Effingen aus aufwendige Backkreationen. Dabei möchte die 43-Jährige bei jedem Auftrag etwas Neues kreieren. Bereits vorhandene Torten kopieren, das macht Knechtle nur ungern. «Da fehlt mir die Herausforderung.»

Aufgewachsen in Klingnau, absolvierte Knechtle ihre Lehre als Konditorin-Confiseurin in Baden. «Ich wollte nie Bäckerin werden, aber Torten interessierten mich von Anfang an. Dafür kann ich heute kein Brot backen», sagt die Effingerin mit einem Lachen.

Für ihre drei Kinder, die mittlerweile 6, 18 und 20 Jahre alt sind, unterbrach sie später ihre Erwerbstätigkeit. 2011 entschied sie sich dann für einen ganz anderen Weg. Ein befreundeter Polizist habe ihr immer wieder von seiner Arbeit erzählt – das packte Simone Knechtle. Sie besuchte die Polizeischule und war während sechs Jahren bei der Kapo Aargau beschäftigt.

Die Eier stammen von den eigenen Hühnern

Das Kreieren von Torten liess Simone Knechtle aber nie ganz los. Neben ihrer Haupttätigkeit backte sie regelmässig für Familie und Freunde und nahm auch externe Anfragen an. Dass diese immer mehr wurden, freute die Effingerin nicht nur: «Am Anfang fehlte mir das richtige Equipment, um professionell zu arbeiten. Das ärgerte mich. Ich mache lieber nichts als etwas halbpatzig.» Irgendwann wurde Knechtle so gefragt, dass ihr die Steuer riet, sich als Selbstständige anzumelden. Im Juli 2020 rief Knechtle «Cake-Design Simone» ins Leben.