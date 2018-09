Ob im Pflegeheim oder zu Hause: Wer regelmässig mit an Demenz erkrankten Menschen zu tun hat weiss, wie herausfordernd der Umgang mit diesen ist. Wir sind in der neuen Demenzstation im Brugger Pflegezentrum Süssbach. Hier unterhalten wir uns mit Josefa Filippidis. Die 59-Jährige arbeitet seit mehreren Jahren in einem Pflegeheim im Seetal. Für den Süssbach hat sie einige farbenfrohe Aktivierungsdecken hergestellt, die beim Rundgang am Tag der offenen Tür im Februar auch den Besuchern aufgefallen sein dürften.

«Demenzkranke Menschen können mit diesen Decken arbeiten, bekannte Bewegungsabläufe üben und das Gehirn aktivieren. Dadurch können Erinnerungen an früher geweckt werden», erklärt die gelernte Damenschneiderin. Je früher man solche Aktivierungsformen einsetze, desto besser sei das für die Patienten. Die quadratischen Stoffdecken sind wattiert und robust verarbeitet. Aufgenäht sind beispielsweise Felle oder Frotee-Stoff sowie verschiedene Taschen aus unterschiedlichen Materialien, die mit Knöpfen, Reiss- oder Klettverschluss geöffnet werden können. Aus den Taschen lassen sich kleine Gegenstände wie eine Kette holen. Zudem sind etwa Federn oder ein Miniaturtraktor mit einem langen, starken Faden auf der Decke befestigt. Manchmal behandeln Demenzkranke die Decke auch einfach nur wie ein Stück Wäsche, streichen die Oberfläche glatt und falten sie zusammen.